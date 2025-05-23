Городовой / Город / Последнее предупреждение: что должны сделать операторы кикшеринга, чтобы спасти самокаты в Петербурге
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Последнее предупреждение: что должны сделать операторы кикшеринга, чтобы спасти самокаты в Петербурге

Опубликовано: 23 мая 2025 16:02
электросамокаты, правила, запреты
Последнее предупреждение: что должны сделать операторы кикшеринга, чтобы спасти самокаты в Петербурге
globallookpress/Maksim Konstantinov

Реален ли полный запрет аренды электросамокатов и что об этом говорят власти?

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, комментируя ход переговоров с операторами кикшеринга.

Что послужило причиной таких радикальных мер и что ждет пользователей и операторов в ближайшем будущем?

Запрет как крайняя мера: если не будет прогресса в безопасности

«Запретить полностью самокаты — такое тоже может случиться, мы это обсуждали. Сейчас, когда проводим встречи с операторами, говорим: если вы не начнёте двигаться в сторону повышения транспортной безопасности, то будем запрещать», — сообщил Бельский в беседе с «Комсомольской правдой».

Власти города намерены добиться значительного улучшения ситуации с безопасностью на дорогах и тротуарах.

Действия операторов: определят судьбу самокатов

По его словам, обсуждение вопроса о радикальных мерах продолжается, и окончательное решение будет зависеть от действий кикшеринговых компаний. Власти ожидают от бизнеса дополнительных шагов по обеспечению безопасности движения и сокращению числа инцидентов с участием пользователей самокатов.

Операторы кикшеринга должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить свой бизнес в городе.

Курьеры на тротуарах: электровелосипеды тоже под прицелом

Кроме того, в городском парламенте поднимается вопрос о запрете движения курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Это направление также рассматривается как способ повысить безопасность пешеходов.

Власти обещают продолжить диалог с операторами, но подчеркивают, что при отсутствии прогресса не исключен переход к запретительным мерам. Этот диалог может стать последним шансом для кикшеринговых компаний избежать полного запрета в Петербурге.

Почему пешеходы требуют радикальных мер: рост числа инцидентов

За последнее время в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием электросамокатов, что вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей города. Пешеходы чувствуют себя не в безопасности на тротуарах и требуют от властей решительных действий. Именно поэтому власти рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов.

Что могут сделать операторы кикшеринга: меры безопасности

Операторы кикшеринга могут предпринять ряд мер для повышения безопасности и избежания запрета. Среди них:

  • Ограничение скорости движения самокатов в оживленных районах и пешеходных зонах;
  • Установка геозон, где движение самокатов запрещено или ограничено;
  • Проведение обучающих мероприятий для пользователей по безопасному вождению;
  • Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения пользователями;
  • Внедрение системы штрафов за нарушения правил и создание опасных ситуаций. Эти меры позволят снизить риск ДТП и повысить безопасность пешеходов.

Судьба электросамокатов в Санкт-Петербурге висит на волоске. Если операторы кикшеринга не предпримут необходимые меры для повышения безопасности, полный запрет может стать реальностью.

Новости по теме
WhatsApp и Viber под запретом? В Петербурге запретили звонки с IP-телефонии WhatsApp и Viber под запретом? В Петербурге запретили звонки с IP-телефонии 30 декабря 2024 12:14
Урбанист Солодилин положительно оценил запрет на парковку электросамокатов в центре Петербурга Урбанист Солодилин положительно оценил запрет на парковку электросамокатов в центре Петербурга 30 июля 2024 13:02
Адвокат Федорова: после принятия закона о запрете эвакуации инвалидов запретят штрафовать Адвокат Федорова: после принятия закона о запрете эвакуации инвалидов запретят штрафовать 14 июня 2024 11:44
Посещать храмы в шортах, гулять навеселе? Развенчиваем мифы о туристических запретах Вьетнама Посещать храмы в шортах, гулять навеселе? Развенчиваем мифы о туристических запретах Вьетнама 31 мая 2025 15:01
Безопасность под вопросом: какие стиральные порошки не прошли проверку Роскачества Безопасность под вопросом: какие стиральные порошки не прошли проверку Роскачества 30 мая 2025 11:32
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».