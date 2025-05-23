Последнее предупреждение: что должны сделать операторы кикшеринга, чтобы спасти самокаты в Петербурге

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, комментируя ход переговоров с операторами кикшеринга.
Что послужило причиной таких радикальных мер и что ждет пользователей и операторов в ближайшем будущем?
Запрет как крайняя мера: если не будет прогресса в безопасности
«Запретить полностью самокаты — такое тоже может случиться, мы это обсуждали. Сейчас, когда проводим встречи с операторами, говорим: если вы не начнёте двигаться в сторону повышения транспортной безопасности, то будем запрещать», — сообщил Бельский в беседе с «Комсомольской правдой».
Власти города намерены добиться значительного улучшения ситуации с безопасностью на дорогах и тротуарах.
Действия операторов: определят судьбу самокатов
По его словам, обсуждение вопроса о радикальных мерах продолжается, и окончательное решение будет зависеть от действий кикшеринговых компаний. Власти ожидают от бизнеса дополнительных шагов по обеспечению безопасности движения и сокращению числа инцидентов с участием пользователей самокатов.
Операторы кикшеринга должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить свой бизнес в городе.
Курьеры на тротуарах: электровелосипеды тоже под прицелом
Кроме того, в городском парламенте поднимается вопрос о запрете движения курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Это направление также рассматривается как способ повысить безопасность пешеходов.
Власти обещают продолжить диалог с операторами, но подчеркивают, что при отсутствии прогресса не исключен переход к запретительным мерам. Этот диалог может стать последним шансом для кикшеринговых компаний избежать полного запрета в Петербурге.
Почему пешеходы требуют радикальных мер: рост числа инцидентов
За последнее время в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием электросамокатов, что вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей города. Пешеходы чувствуют себя не в безопасности на тротуарах и требуют от властей решительных действий. Именно поэтому власти рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов.
Что могут сделать операторы кикшеринга: меры безопасности
Операторы кикшеринга могут предпринять ряд мер для повышения безопасности и избежания запрета. Среди них:
- Ограничение скорости движения самокатов в оживленных районах и пешеходных зонах;
- Установка геозон, где движение самокатов запрещено или ограничено;
- Проведение обучающих мероприятий для пользователей по безопасному вождению;
- Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения пользователями;
- Внедрение системы штрафов за нарушения правил и создание опасных ситуаций. Эти меры позволят снизить риск ДТП и повысить безопасность пешеходов.
Судьба электросамокатов в Санкт-Петербурге висит на волоске. Если операторы кикшеринга не предпримут необходимые меры для повышения безопасности, полный запрет может стать реальностью.