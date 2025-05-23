Последнее предупреждение: что должны сделать операторы кикшеринга, чтобы спасти самокаты в Петербурге

Реален ли полный запрет аренды электросамокатов и что об этом говорят власти?

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, комментируя ход переговоров с операторами кикшеринга.

Что послужило причиной таких радикальных мер и что ждет пользователей и операторов в ближайшем будущем?

Запрет как крайняя мера: если не будет прогресса в безопасности

«Запретить полностью самокаты — такое тоже может случиться, мы это обсуждали. Сейчас, когда проводим встречи с операторами, говорим: если вы не начнёте двигаться в сторону повышения транспортной безопасности, то будем запрещать», — сообщил Бельский в беседе с «Комсомольской правдой».

Власти города намерены добиться значительного улучшения ситуации с безопасностью на дорогах и тротуарах.

Действия операторов: определят судьбу самокатов

По его словам, обсуждение вопроса о радикальных мерах продолжается, и окончательное решение будет зависеть от действий кикшеринговых компаний. Власти ожидают от бизнеса дополнительных шагов по обеспечению безопасности движения и сокращению числа инцидентов с участием пользователей самокатов.

Операторы кикшеринга должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить свой бизнес в городе.

Курьеры на тротуарах: электровелосипеды тоже под прицелом

Кроме того, в городском парламенте поднимается вопрос о запрете движения курьеров на электровелосипедах по тротуарам. Это направление также рассматривается как способ повысить безопасность пешеходов.

Власти обещают продолжить диалог с операторами, но подчеркивают, что при отсутствии прогресса не исключен переход к запретительным мерам. Этот диалог может стать последним шансом для кикшеринговых компаний избежать полного запрета в Петербурге.

Почему пешеходы требуют радикальных мер: рост числа инцидентов

За последнее время в Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием электросамокатов, что вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей города. Пешеходы чувствуют себя не в безопасности на тротуарах и требуют от властей решительных действий. Именно поэтому власти рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов.

Что могут сделать операторы кикшеринга: меры безопасности

Операторы кикшеринга могут предпринять ряд мер для повышения безопасности и избежания запрета. Среди них:

Ограничение скорости движения самокатов в оживленных районах и пешеходных зонах;

Установка геозон, где движение самокатов запрещено или ограничено;

Проведение обучающих мероприятий для пользователей по безопасному вождению;

Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения пользователями;

Внедрение системы штрафов за нарушения правил и создание опасных ситуаций. Эти меры позволят снизить риск ДТП и повысить безопасность пешеходов.

Судьба электросамокатов в Санкт-Петербурге висит на волоске. Если операторы кикшеринга не предпримут необходимые меры для повышения безопасности, полный запрет может стать реальностью.