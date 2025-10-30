В Петербурге создают единый щит: мобильных операторов объединят против кибермошенников

В Санкт-Петербурге внедрили новую систему, призванную повысить эффективность борьбы с телефонными мошенниками и оказания поддержки пострадавшим от кибератак.
К работе подключились ведущие мобильные операторы страны — «Билайн», «Мегафон», МТС и «Теле2», которые теперь сотрудничают через единую круглосуточную службу 122.
Главной задачей новой системы является быстрое реагирование на инциденты, связанные с противоправными действиями в цифровой среде.
Юлия Смирнова, руководитель комитета по информатизации и связи северной столицы, пояснила:
«Система взаимодействия Службы 122 и крупных операторов связи позволяет в режиме онлайн оказывать помощь в ситуациях, когда дорога каждая минута. Все задействованные службы работают круглосуточно и способны обрабатывать звонки, касающиеся противоправных действий, без удержания абонента на линии».
У Службы 122 действует специализированное подразделение, которое реагирует на обращения, связанные с действиями мошенников.
Если у клиента компании возникли трудности с личным кабинетом, перенаправлением звонков, блокировкой SIM-карты, потерей устройства или восстановлением телефонного номера, сотрудники службы помогают быстро наладить контакт с необходимым оператором.
Кроме этого, представители мобильных операторов могут напрямую перенаправлять в Службу 122 звонки от жителей города, если появляется подозрение на несанкционированный доступ к их аккаунтам на государственных ресурсах.
Все этапы обработки обращений происходят без необходимости держать абонентов в ожидании ответа.
Ранее было объявлено о создании в Санкт-Петербурге специальной цифровой модели города, предназначенной для отработки сценариев кибератак на системы умного города.
Запуск нового сервиса призван снизить ущерб от мошеннических действий и повысить уровень защиты пользователей мобильной связи.