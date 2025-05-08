В Петербурге так не принято: что в Калининграде едят такого, чего в других регионах и в помине нет

Некоторые продукты в Калининграде — это не просто еда, а гастрономические изыски, которые по достоинству оценят только туристы. Ниже — мнение человека, побывавшего в Калининграде и оставившего подробный гастро-отчёт. Мы просто передаём.

Крендели, которые пахнут на весь квартал

Вроде бы, обычная выпечка, но в Калининграде это чуть ли не символ. Продаются в киосках, пекарнях и даже на берегу Преголи. Есть с сахаром, с корицей, в шоколаде, с сыром — сладкие вкуснее, с сыром лучше брать только совсем свежие. Продавцы кивают — берите с собой и кормите чаек.

Марципан — не только конфеты

В Калининграде его кладут куда угодно: в слойки, в настойки, в глинтвейн и в пироги. Особенно хвалят марципановую настойку в Зеленоградске — по словам автора отзыва, «лучше всякого Бэйлиса».

Глинтвейн по-калининградски

Греет не только тело, но и душу. Делают его не как обычно, а с добавлением всё того же марципана. Удивительно, но работает. Продают в киосках, особенно популярно в холодные месяцы.

Шакотис

Тот самый литовский торт в форме ёлки, запечённый на открытом огне. По словам очевидца — нечто среднее между «Муравейником» и ароматной вафлей. Привозят домой в коробках — «выглядит как трофей».

Облепиха

Калининградская область облепихой буквально усыпана. Из неё делают пироги, варенья, напитки. Советуют попробовать тарт в пекарне «Хлеб».

Балтийские улитки и шаверма с судаком

Во Светлогорске нашлось бистро «Улитка на склоне», где дают попробовать морских улиток, а также шаверму с судаком, кальмаром или креветками. Говорят — необычно, но вкусно. И вид на море в комплекте.

Кофе по-светлогорски — на любителя

Молоко, мёд, травы. Местные подают как фирменное блюдо. Отзыв: «жирно, сладко, и непонятно зачем». Если не экспериментатор — проходите мимо.