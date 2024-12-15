В Петербурге все только за деньги: развенчиваем миф — эти музеи открыты бесплатно

Санкт-Петербург — город, где искусство и культура буквально на каждом шагу. Здесь легко найти локации, которые не только удивят вас, но и не потребуют больших затрат. Представляем подборку маленьких музеев, галерей и других мест, где можно провести время интересно и почти бесплатно.

Музей почвоведения: подземное царство

Адрес: Биржевой проезд, 6

Биржевой проезд, 6 Особенности: старорежимная атмосфера, помпезные интерьеры, неожиданные экспонаты.

Каждый последний вторник месяца музей открывает свои двери бесплатно. Здесь вы увидите памятник дождевому червю, древние ископаемые и экспозицию «Дом хомяка». Музей находится в особняке на Васильевском острове, что делает его посещение не только познавательным, но и эстетически приятным.

Геологоразведочный музей: динозавры и минералы

Адрес: Средний проспект В.О., 74

Средний проспект В.О., 74 Особенности: бесплатный вход всегда.

Музей расположен на последнем этаже геологического института. В коллекции — 80 тысяч образцов, включая нефть, уголь, метеориты и кристаллы. Обязательно сфотографируйтесь рядом с динозавром в полный рост и потратьте не менее полутора часов на изучение экспонатов.

Росфото: фотографии и архитектура

Адрес: Большая Морская, 35

Большая Морская, 35 Особенности: более 26 тысяч экспонатов.

Музей совмещает историческую архитектуру с коллекцией редких фотографий. Здесь вы узнаете о жизни Ленинграда 1940-х или проследите эволюцию пейзажной съемки. Бесплатно посетить экспозицию можно в последнюю среду месяца.

Частные галереи: современное искусство

Адреса: по всему городу.

Частные галереи, такие как Didi Gallery, Myth, Abramova Gallery и другие, открывают свои двери для тех, кто хочет погрузиться в мир современного искусства. Здесь можно увидеть работы начинающих художников, а если что-то понравится — купить и забрать домой. Вход в большинстве случаев бесплатный.

Эти места помогут вам открыть Петербург с новой стороны: изучить его научное и культурное наследие, почувствовать дух истории и насладиться современным искусством. И всё это без серьёзных затрат!