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В Петербурге все только за деньги: развенчиваем миф — эти музеи открыты бесплатно

15 декабря 2024 11:02
В Петербурге все только за деньги: развенчиваем миф — эти музеи открыты бесплатно
В Петербурге все только за деньги: развенчиваем миф — эти музеи открыты бесплатно
Фото Городовой.ру

Не Эрмитаж, но тоже стоит посещения.

Санкт-Петербург — город, где искусство и культура буквально на каждом шагу. Здесь легко найти локации, которые не только удивят вас, но и не потребуют больших затрат. Представляем подборку маленьких музеев, галерей и других мест, где можно провести время интересно и почти бесплатно.

Музей почвоведения: подземное царство

  • Адрес: Биржевой проезд, 6
  • Особенности: старорежимная атмосфера, помпезные интерьеры, неожиданные экспонаты.
    Каждый последний вторник месяца музей открывает свои двери бесплатно. Здесь вы увидите памятник дождевому червю, древние ископаемые и экспозицию «Дом хомяка». Музей находится в особняке на Васильевском острове, что делает его посещение не только познавательным, но и эстетически приятным.

Геологоразведочный музей: динозавры и минералы

  • Адрес: Средний проспект В.О., 74
  • Особенности: бесплатный вход всегда.
    Музей расположен на последнем этаже геологического института. В коллекции — 80 тысяч образцов, включая нефть, уголь, метеориты и кристаллы. Обязательно сфотографируйтесь рядом с динозавром в полный рост и потратьте не менее полутора часов на изучение экспонатов.

Росфото: фотографии и архитектура

  • Адрес: Большая Морская, 35
  • Особенности: более 26 тысяч экспонатов.
    Музей совмещает историческую архитектуру с коллекцией редких фотографий. Здесь вы узнаете о жизни Ленинграда 1940-х или проследите эволюцию пейзажной съемки. Бесплатно посетить экспозицию можно в последнюю среду месяца.

Частные галереи: современное искусство

  • Адреса: по всему городу.
    Частные галереи, такие как Didi Gallery, Myth, Abramova Gallery и другие, открывают свои двери для тех, кто хочет погрузиться в мир современного искусства. Здесь можно увидеть работы начинающих художников, а если что-то понравится — купить и забрать домой. Вход в большинстве случаев бесплатный.

Эти места помогут вам открыть Петербург с новой стороны: изучить его научное и культурное наследие, почувствовать дух истории и насладиться современным искусством. И всё это без серьёзных затрат!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургМузейДостопримечательности
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