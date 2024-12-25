Городовой / Общество / В Петербурге заморозят цены на картофель
Эксклюзив
Последние новости
Подвиг блокадных врачей: как попасть на выставку в Военно-медицинском музее Петербурга и сколько это стоит Город
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

В Петербурге заморозят цены на картофель

25 декабря 2024 19:31
Картошка, помидоры черри и зелень
В Петербурге заморозят цены на картофель
Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Ретейлеры заклчили с производителями договор.

В России принято решение зафиксировать цены на картофель. Но не на весь, а только на немытый в сетках весом 25 кг (а стало быть и неперебранный) и диаметром от 50 до 80 мм на три месяца. Это заявление сделал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Некоторые торговые сети и три крупных производителя корнеплода уже приняли это решение, а переговоры ведутся с другими федеральными сетями, сообщил Красильников. Он отметил, что этот шаг поможет стабилизировать цены и повысить доступность картофеля для потребителей.

Кроме того, цены на картофель будут сдерживаться за счет обнуления пошлин на импортный товар. Это решение уже принято Евразийской экономической комиссией и вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в 2024 году закупочные цены на картофель выросли в 2,5 раза, а розничные цены в торговых сетях увеличились примерно в два раза. По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на более чем 88%.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2025 году цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — могут снизиться на 10–15% пишет источник.

Новости по теме
Цены скачут, взять ипотеку становится сложнее: что происходит на рынке недвижимости в Петербурге в 2025 году Цены скачут, взять ипотеку становится сложнее: что происходит на рынке недвижимости в Петербурге в 2025 году 18 января 2025 18:02
Рукопись Цоя «Прохожий» выставлена на аукцион в Петербурге: стартовая цена просто огромная Рукопись Цоя «Прохожий» выставлена на аукцион в Петербурге: стартовая цена просто огромная 17 января 2025 20:02
«Самый ценный груз»: как в Петербурге попасть на премьеру трогательного мультфильма в день прорыва блокады «Самый ценный груз»: как в Петербурге попасть на премьеру трогательного мультфильма в день прорыва блокады 16 января 2025 21:13
Регулярные рейсы парома «Антей» свяжут Петербург и Калининград с 15 января: цены и расписание Регулярные рейсы парома «Антей» свяжут Петербург и Калининград с 15 января: цены и расписание 13 января 2025 17:03
В бесконечность и далее: цены на автомобили в Петербурге вырастут на 50% В бесконечность и далее: цены на автомобили в Петербурге вырастут на 50% 12 января 2025 13:32
Автор:
Максакова Яна
Общество Цены на продукты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще