В Петербурге заморозят цены на картофель

В России принято решение зафиксировать цены на картофель. Но не на весь, а только на немытый в сетках весом 25 кг (а стало быть и неперебранный) и диаметром от 50 до 80 мм на три месяца. Это заявление сделал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Некоторые торговые сети и три крупных производителя корнеплода уже приняли это решение, а переговоры ведутся с другими федеральными сетями, сообщил Красильников. Он отметил, что этот шаг поможет стабилизировать цены и повысить доступность картофеля для потребителей.

Кроме того, цены на картофель будут сдерживаться за счет обнуления пошлин на импортный товар. Это решение уже принято Евразийской экономической комиссией и вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 31 июля 2025 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в 2024 году закупочные цены на картофель выросли в 2,5 раза, а розничные цены в торговых сетях увеличились примерно в два раза. По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на более чем 88%.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2025 году цены на основные овощи — картофель, капусту, лук и свеклу — могут снизиться на 10–15% пишет источник.