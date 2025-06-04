От рок-клуба до злачного места: 5 песен, которые воспели улицу Рубинштейна

Улица Рубинштейна — знаковое место для Петербурга. Она известна почти каждому, как минимум, из нашумевшего клипа группы «Ленинград» — «В Питере — пить». Кадры с ее видами появляются в первой минуте видео.

На Рубинштейна же располагается легендарный дом Пяти Углов. К музыке эта улица имеет непосредственное отношение. Она названа в честь композитора Антона Григорьевича Рубинштейна. Здесь в доме 13 располагался легендарный ленинградский рок-клуб. Поэтому улица часто фигурирует в песнях.

«Чиж & Co»: Ветер, последние деньги и Пять Углов

О рокерском прошлом улицы можно услышать в песне«Чиж & Co»:

«Ветер вырывает из рук последние деньги / На углу Пяти углов / До тринадцатого дома пара сотен шагов / Холодный ветер вырывает из рук последние деньги / За спиной гитара, а в кармане хлеб».

Эти строки передают атмосферу уличной жизни и творческих поисков.

«ПилОт»: Большой Питерский Блюз и рождение в андеграунде

В двухтысячных улица стала злачной из-за огромного количества питейных заведений. Как пишет NewMan, здесь было тусовочное место. И каждые пятницу и субботу на «Рубика» (а именно так улица Рубинштейна называют на жаргоне) проходили бар-хоппинги — питейная забава, которая есть только в Северной столице и нигде больше. Ророжане и гости города обходили питейные заведения улицы поочередно.

Но здесь продолжало рождаться творчество. Песня «Большой Питерский Блюз» группы «ПилОт»:

«Санкт-Петербург, / Колокольный звон, / На Рубинштейна тринадцать / Я был второй раз рождён. / И если Бог дал тебе талант / Писать на стенах в сортире, / В Питере ты художник / В андеграундом стиле».

«Хочу на Море» и BadCurt: современное звучание Рубинштейна

Вместе с тем, улица приобрела дурную славу. Она стала ассоциироваться с алкоголем, клубами и вечным шумом. Группа «Хочу на Море» трек «На Рубинштейна»:

«Проведем вечер сегодня безыдейна / Заглянем с друзьями в бар на Рубинштейна / Тяну купюру кричу бармену налей нна / Это сразу поднимает настроенье / Мы так любим отдыхать на Рубинштейна».

Группа BadCurt «Бар на Рубинштейна»:

«Говорят, лучше грустить с баблом, / Но кто говорил, что грусть уйдет / На заднем сидении эскалейда / Я еду в бар на Рубенштейна / Я загашу всю грусть в коктейле».

Alseyda: Романтика на Рубинштейна

А вот песня Alseyda «На Рубинштейна». Она уже не об улице, как о злачном месте, а о романтике.

«Я приду на Рубинштайна, приду и прогуляюсь под дождем как-будто не было Москвы / Ты сказал что это все Московский вокзал и если бы не эти поезда, то не случились бы мы».

Антон Рубинштейн: музыка, давшая имя улице

Между тем, на Рубинштейна лучше слушать самого Рубинштейна. Есть например дюжина обработок «Мелодии фа мажор», ставшей его самым популярным сочинением.

Эту мелодию Антон Рубинштейн сочинил, посвятив Великой Княгине Елене Павловне, при дворе которой он работал музыкантом в 1852 году, когда была написана пьеса. Например, можно послушать в джазовой вариации от Tommy Dorsey And His Orchestra.