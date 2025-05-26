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В рационе ЗОЖников и любителей пригубить: 12 продуктов, которым не место в холодильнике

Опубликовано: 26 мая 2025 11:43
холодильник
В рационе ЗОЖников и любителей пригубить: 12 продуктов, которым не место в холодильнике
Фото: Городовой.ру

Что лучше хранить на полке или балконе.

Мы привыкли убирать всё в холодильник, надеясь, что так продукты дольше проживут. Но есть вещи, которые от холода только портятся. Вот 12 продуктов, которые стоит хранить при комнатной температуре — или совсем по-другому.

1. Помидоры

В холоде они теряют вкус, аромат и становятся рыхлыми. Лучше держать на кухонной полке, а не в ящике холодильника.

2. Картофель

При низкой температуре крахмал в клубнях превращается в сахар, и картошка становится сладковатой и разваливается при варке. Хранить нужно в темном прохладном месте.

3. Авокадо

Недозрелый плод не дозреет в холодильнике. Его нужно держать при комнатной температуре до готовности. А вот спелый — можно ненадолго убрать в холодильник, если не съели сразу.

4. Лук

Во влажной среде он быстро плесневеет и начинает сильно пахнуть. Держите его в сухом месте — отдельно от картофеля.

5. Мед

В холоде он кристаллизуется и теряет текучесть. Лучше хранить при комнатной температуре, в тёмном шкафу.

6. Домашние соленья

Они и так хорошо консервированы уксусом и солью. Пока банка не вскрыта — холодильник не нужен.

7. Соусы и кетчупы

Магазинные соусы часто содержат уксус или масло, поэтому отлично живут в закрытом виде в кухонном шкафу.

8. Коньяк

В холоде этот напиток теряет аромат. Оптимально — тёмное место с температурой 12–20 градусов.

9. Цитрусовые

В холодильнике они быстро увядают и плесневеют. Лучше хранить в сухом месте при комнатной температуре, но не дольше нескольких дней.

10. Хлеб

На холоде он быстрее черствеет. Свежий хлеб лучше съесть за 2–3 дня, а на длительное хранение — заморозить.

11. Шоколад

В холодильнике появляется белый налет, а вкус становится беднее. Держите плитки в сухом шкафу, отмечает РБК.

12. Зелень

Свежую зелень в пакете лучше не хранить — сгниёт. Заверните в бумагу или ткань. А на длительный срок — замораживайте.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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