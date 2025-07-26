В ритме Карелии: где в Сортавале спрятаны ангелы, мрамор и Дед Мороз

Путешествие в этот край будет наполнено приключениями.

Если вы собираетесь в Карелию, то Сортавала — это именно то место, с которого стоит начать знакомство с этим удивительным краем.

Опытные путешественники и местные жители каждый год посещают достопримечательности, которых в этом месте очень много.

Рассказываем подробнее о путешествии в этот красивый край.

Сортавала: Город с Душой и Историей

Архитектура здесь — это отдельная песня: скандинавский модерн, неоклассицизм, псевдоготика – чего тут только нет!

Как и в любом другом городе, в Сортавале есть несколько интересных музеев, которые помогут понять душу этого места.

Музей Северного Приладожья — здесь вы узнаете о средневековых доспехах, местных ремеслах и даже увидите редкие породы мрамора.

Культурно-выставочный центр имени Кронида Гоголева покажет, как дерево превращается в настоящие произведения искусства.

Мастер Кронид Гоголев творил невероятные вещи, передавая в своих барельефах сказочные мотивы и быт древних народов.

Природные чудеса и активный отдых

Но Сортавала — это не только история, это еще и невероятная природа.

Городской парк Ваккосалми и гора Кухавуори

Здесь можно гулять среди вековых деревьев, дышать чистым воздухом и любоваться потрясающими видами с 64-метровой горы Кухавуори.

А еще здесь есть спортивные площадки, зоны отдыха и даже отличная акустика на концертной площадке. И не забудьте найти скульптуру ангела на вершине — говорят, она приносит удачу.

Гора Паасо (Паасонвуори):

Подъем по деревянным настилам, ступеньки, подсветка вечером – всё очень красиво. А наверху ждет невероятный вид, что дух захватывает.

Рускеала: жемчужина Карелии

Ну и, конечно, куда же без Рускеальского горного парка! Это просто маст-хэв для всех, кто приезжает в Сортавала.

Сюда можно добраться на чем угодно, но самый шик — это, конечно, Рускеальский Экспресс, отмечает автор отзыва. Поезд на паровозной тяге, а внутри все как в старинном фильме.

Дед Мороз летом и зоопарк

Поезд Деда Мороза летом стоит на станции Морозная недалеко от Сортавалы.

Это не просто поезд, а настоящий сказочный дом на колесах, где можно выпить чаю с пряниками, погулять по «Тропе Волшебства» и полюбоваться видами на гору Паасо.

А для любителей животных есть Карельский зоопарк. Самое интересное — можно даже покормить их специальным угощением.

Летом до зоопарка ходит специальный «Экспресс-Зоопарк», который объединяет в себе экскурсии по Сортавала, Паасо и самому зоопарку.

Дача Винтера: исторический оазис

И напоследок, если вы любите сочетание истории, природы и комфорта, то обязательно посетите Дачу врача Винтера. Это не просто отель, а целый парк с музеем.

Здесь можно погулять по красивейшей эко-тропе, которая ведет к мысу Таруниеми, месту, где когда-то работал сам Николай Рерих.

А еще тут есть СПА с панорамными окнами прямо на Ладогу и отличный ресторан.

Сортавала — это не просто город, это целое приключение. Здесь каждый найдет что-то для себя: будь то любитель истории, ценитель природы или искатель активного отдыха.