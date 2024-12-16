В СССР из-за него дрались в универсамах: рецепт того самого торта «Абрикотина»

Советский торт «Абрикотин» — это настоящее гастрономическое путешествие во времени. Вкус детства, который когда-то был на вес золота, можно воссоздать дома. Его песочные коржи, ароматный крем «Шарлотт» и розовая глазурь с абрикосовым ликером станут украшением любого праздника.

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 360 г

Сливочное масло (мягкое) — 200 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Щепотка соли

Для крема «Шарлотт»:

Сливочное масло — 160 г

Яичные желтки — 2 шт.

Сахар — 150 г

Молоко — 110 мл

Ванильный сахар — 10 г

Абрикосовый ликер — 2 ст. л.

Для украшения:

Сахарная пудра — 100 г

Свекольный сок — 1–2 ч. л.

Абрикосовый ликер — 1–2 ст. л.

Арахис (обжаренный) — 100 г

Шоколад — 50 г

Пошаговое приготовление

Готовим коржи:

1. Взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли.

2. Добавьте муку, разрыхлитель и мягкое масло. Замесите пластичное тесто.

3. Разделите тесто на 6 частей. Охладите в пленке 20 минут.

4. Раскатайте 5 частей в круглые коржи (диаметром около 20 см) и обрежьте края. Выпекайте каждый при 200°C около 10–12 минут.

5. Один корж подрумяньте сильнее — он понадобится для крошки.

Крем «Шарлотт»:

1. Смешайте желтки, молоко, сахар и ваниль. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет (около 4 минут). Охладите.

2. Взбейте масло до пышности. Постепенно добавляйте охлажденный крем. В конце добавьте абрикосовый ликер.

Сборка торта:

1. Промажьте 4 коржа кремом, укладывая их друг на друга.

2. Обмажьте бока и обсыпьте крошкой из измельченного подрумяненного коржа и арахиса.

Розовая глазурь:

1. Смешайте сахарную пудру с свекольным соком и ликером до густой массы.

2. Нанесите глазурь на верхний корж и дайте ей застыть.

Украшение:

1. Растопите шоколад и нарисуйте сеточку на глазури.

2. Углы украсьте дроблеными орехами, а центр — цветком из крема.

Советы для создания идеального торта

Тонкие коржи: Охлаждайте тесто перед выпечкой, чтобы оно не теряло форму.

Глазурь: Используйте пищевой краситель, если нет свекольного сока.

Ликер: Замените абрикосовый ликер фруктовым сиропом или коньяком, если необходимо.

Приготовив этот культовый торт, вы не только насладитесь его нежным вкусом, но и подарите себе и близким частичку советского уюта.