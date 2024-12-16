В СССР из-за него дрались в универсамах: рецепт того самого торта «Абрикотина» 

Советский торт «Абрикотин» — это настоящее гастрономическое путешествие во времени. Вкус детства, который когда-то был на вес золота, можно воссоздать дома. Его песочные коржи, ароматный крем «Шарлотт» и розовая глазурь с абрикосовым ликером станут украшением любого праздника.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 360 г
- Сливочное масло (мягкое) — 200 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Щепотка соли
Для крема «Шарлотт»:
- Сливочное масло — 160 г
- Яичные желтки — 2 шт.
- Сахар — 150 г
- Молоко — 110 мл
- Ванильный сахар — 10 г
- Абрикосовый ликер — 2 ст. л.
Для украшения:
- Сахарная пудра — 100 г
- Свекольный сок — 1–2 ч. л.
- Абрикосовый ликер — 1–2 ст. л.
- Арахис (обжаренный) — 100 г
- Шоколад — 50 г
Пошаговое приготовление
Готовим коржи:
1. Взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли.
2. Добавьте муку, разрыхлитель и мягкое масло. Замесите пластичное тесто.
3. Разделите тесто на 6 частей. Охладите в пленке 20 минут.
4. Раскатайте 5 частей в круглые коржи (диаметром около 20 см) и обрежьте края. Выпекайте каждый при 200°C около 10–12 минут.
5. Один корж подрумяньте сильнее — он понадобится для крошки.
Крем «Шарлотт»:
1. Смешайте желтки, молоко, сахар и ваниль. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет (около 4 минут). Охладите.
2. Взбейте масло до пышности. Постепенно добавляйте охлажденный крем. В конце добавьте абрикосовый ликер.
Сборка торта:
1. Промажьте 4 коржа кремом, укладывая их друг на друга.
2. Обмажьте бока и обсыпьте крошкой из измельченного подрумяненного коржа и арахиса.
Розовая глазурь:
1. Смешайте сахарную пудру с свекольным соком и ликером до густой массы.
2. Нанесите глазурь на верхний корж и дайте ей застыть.
Украшение:
1. Растопите шоколад и нарисуйте сеточку на глазури.
2. Углы украсьте дроблеными орехами, а центр — цветком из крема.
Советы для создания идеального торта
- Тонкие коржи: Охлаждайте тесто перед выпечкой, чтобы оно не теряло форму.
- Глазурь: Используйте пищевой краситель, если нет свекольного сока.
- Ликер: Замените абрикосовый ликер фруктовым сиропом или коньяком, если необходимо.
Приготовив этот культовый торт, вы не только насладитесь его нежным вкусом, но и подарите себе и близким частичку советского уюта.