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В СССР из-за него дрались в универсамах: рецепт того самого торта «Абрикотина» 

16 декабря 2024 16:02
В СССР из-за него дрались в универсамах: рецепт того самого торта «Абрикотина» 
В СССР из-за него дрались в универсамах: рецепт того самого торта «Абрикотина» 
Фото Городовой.ру

Позабытая классика общепита.

Советский торт «Абрикотин» — это настоящее гастрономическое путешествие во времени. Вкус детства, который когда-то был на вес золота, можно воссоздать дома. Его песочные коржи, ароматный крем «Шарлотт» и розовая глазурь с абрикосовым ликером станут украшением любого праздника.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 360 г
  • Сливочное масло (мягкое) — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Щепотка соли

Для крема «Шарлотт»:

  • Сливочное масло — 160 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Молоко — 110 мл
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Абрикосовый ликер — 2 ст. л.

Для украшения:

  • Сахарная пудра — 100 г
  • Свекольный сок — 1–2 ч. л.
  • Абрикосовый ликер — 1–2 ст. л.
  • Арахис (обжаренный) — 100 г
  • Шоколад — 50 г

Пошаговое приготовление

Готовим коржи:

1. Взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли.
2. Добавьте муку, разрыхлитель и мягкое масло. Замесите пластичное тесто.
3. Разделите тесто на 6 частей. Охладите в пленке 20 минут.
4. Раскатайте 5 частей в круглые коржи (диаметром около 20 см) и обрежьте края. Выпекайте каждый при 200°C около 10–12 минут.
5. Один корж подрумяньте сильнее — он понадобится для крошки.

Крем «Шарлотт»:

1. Смешайте желтки, молоко, сахар и ваниль. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет (около 4 минут). Охладите.
2. Взбейте масло до пышности. Постепенно добавляйте охлажденный крем. В конце добавьте абрикосовый ликер.

Сборка торта:

1. Промажьте 4 коржа кремом, укладывая их друг на друга.
2. Обмажьте бока и обсыпьте крошкой из измельченного подрумяненного коржа и арахиса.

Розовая глазурь:

1. Смешайте сахарную пудру с свекольным соком и ликером до густой массы.
2. Нанесите глазурь на верхний корж и дайте ей застыть.

Украшение:

1. Растопите шоколад и нарисуйте сеточку на глазури.
2. Углы украсьте дроблеными орехами, а центр — цветком из крема.

Советы для создания идеального торта

  • Тонкие коржи: Охлаждайте тесто перед выпечкой, чтобы оно не теряло форму.
  • Глазурь: Используйте пищевой краситель, если нет свекольного сока.
  • Ликер: Замените абрикосовый ликер фруктовым сиропом или коньяком, если необходимо.

Приготовив этот культовый торт, вы не только насладитесь его нежным вкусом, но и подарите себе и близким частичку советского уюта.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Рецепты
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