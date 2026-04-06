Великий вторник: что полагается делать во второй день Страстной недели, притчи и их толкование

Традиции и народные приметы на Великий вторник

6 апреля 2026 года у христиан началась Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Для верующих каждый день ее очень важен. Он памятует о последних днях земной жизни Христа. На 7 апреля приходится Великий вторник. В этот день верующие вспоминают последние беседы Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Центральное место занимают три притчи, которые иносказательно напоминают о том, что нужно творить добрые дела, служить людям.

1. О десяти девах и светильниках

Пять мудрых и пять неразумных дев вышли навстречу жениху. У всех были светильники. Но мудрые взяли с собой запас масла, а неразумные — нет. Жених задержался, все задремали, а когда раздался крик «идите навстречу!», у неразумных масло уже догорело. Они побежали покупать, но уже было поздно.

О чём эта история? Не о масле, конечно, а о том, что нужно быть готовым к важному моменту, а не откладывать всё на последнюю минуту.

2. О талантах

Один господин, уезжая, раздал рабам деньги. Одному — пять талантов, другому — два, третьему — один. Первые два пустили деньги в дело и удвоили капитал. Третий закопал свой талант в землю — «чтобы не потерять». Вернувшийся господин похвалил первых и выгнал третьего.

Отсюда пошло крылатое выражение «зарыть талант в землю» — не в смысле «скрыть способности», а именно «не приумножить данное тебе». В современном мире эту притчу трактуют широко: любые способности, возможности, время — это ресурс, который нужно использовать, а не просто хранить.

3. О Страшном суде

Спаситель приходит во славе и отделяет людей друг от друга, как пастух отделяет овец от козлов. «Овцам» (праведникам) Он говорит: «Я был голоден, и вы дали Мне есть; был странником, и вы приняли Меня; болен, и вы посетили Меня». Те недоумевают: когда мы это сделали? А Он отвечает: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Притчи напоминают: не ритуалы и жертвы важны, а конкретная помощь человеку, который рядом. И эта тема звучит в Великий вторник особенно остро.

Что можно делать в Великий вторник

Время совмещать духовную подготовку с хозяйственными делами. В этот день:

завершают стирку, глажку, уборку перед Пасхой

закупают продукты к Пасхе

читают Евангелие от Матфея (24-25 главы)

мирятся с теми, с кем в ссоре

подают милостыню

Что нельзя делать

В Великий вторник не полагается:

петь светские песни и танцевать

устраивать шумные застолья

вступать в интимные отношения

ругаться, сквернословить, осуждать

лениться и отказывать в помощи

В народе считалось: кто ругается в этот день — приносит раздор в дом на весь год.

Народные приметы на Великий вторник

В народе существуют и погодные приметы на этот важный день. По ним, например, считается:

Если в Великий вторник идет дождь — будет хороший урожай грибов

Если день ясный и сухой, то он сулит хороший урожай зерна

Если птицы громко поют — скоро ждать потепление.

Также наши предки верили: начатое в этот день доброе дело обречено на успех.

