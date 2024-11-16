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Великобританец, доживший до 100, поделился секретом долголетия: уверен, что обязан одному овощу

16 ноября 2024 12:00
Великобританец, доживший до 100, поделился секретом долголетия: уверен, что обязан одному овощу
Великобританец, доживший до 100, поделился секретом долголетия: уверен, что обязан одному овощу
Фото Городовой.ру

Мужчина полон сил и готов пойти на второй круг.

100-летний мужчина поделился секретом своего долголетия, и, как он утверждает, обязать за это нужно вовсе не уникальным генам или экзотическим методам, а простому луку. Линус Дженкинсон, живущий в Англии, считает, что именно этот овощ, который часто вызывает слёзы, стал его верным спутником на пути к долгой жизни.

Линус рассказывает, что ежедневно ел лук, добавляя его практически во все блюда, а иногда и просто перекусывал сырым. Мужчина уверяет, что именно лук спас его от болезней сердца, проблем с дыханием и даже от простуд. Линус считает, что лук - «всеядный доктор», с которым он смог не только дожить до века, но и сохранить здоровье, передает Mirror.

Медики, конечно, относятся к этому с иронией. По их словам, лук — полезный продукт, богатый антиоксидантами, витамином С и другими веществами, но одного его, конечно, недостаточно для столь впечатляющего долголетия. Впрочем, даже доктора шутят, что если вы любите лук, ешьте на здоровье — возможно, вам повезёт не меньше, чем мистеру Дженкинсону.

Ранее «Городовой» рассказал, чем жителям Петербурга приходится жертвовать ради ипотеки.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Здоровье
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