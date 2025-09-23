Недоразумение за 24 тысячи: почему туристы останавливаются в петербургском «Англетере» и что там находят

Как гостиница оказалась между историей и современным комфортом.

В Северной столице вариантов размещения предостаточно — от простых и доступных до роскошных. «Англетер» относится к последним. Здесь отдыхают только состоятельные туристы. Но что они там находят?

От «Наполеона» до «Англетера»: сквозь время и названия

История этого места началась еще в 1840 году с отеля «Наполеон» (не имеющего отношения к французскому императору — просто владельца звали Наполеон Бокин).

С тех пор здание не раз меняло и облик, и названия: «Дом Поггенпола», «Шмидт-Англия», «Интернационалъ», «Ленинградская». И лишь в 1998 году ему вернули имя, под которым оно и вошло в историю — «Англетер».

Гостиница быстро стала популярной, благодаря своему удачному местоположению, привлекая известных промышленников и представителей мира искусства.

Гости с большой буквы: Чехов, Дункан, Куприн…

Среди постояльцев отеля числились такие имена, как А. Чехов, А. Дункан, А. Куприн, А. Белый.

Здесь даже останавливался мистер Твистер из стихотворения Маршака.

Любовь и поэзия в «Англетере»: Мандельштам и «Лютик»

В 1920-х Осип Мандельштам снимал в «Англетере» номер ради встреч с Ольгой Ваксель, которую называл «Лютиком».

Ей он посвятил несколько стихотворений. Сама же Ваксель записала в дневнике:

"Для того чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере»".

Трагические тайны: Есенин и Юз

С отелем связано множество легенд и трагических событий. Говорят, что здесь жил Троцкий, а Вертинский провел последнюю ночь своей жизни.

Однако один факт известен всем: 28 декабря 1925 года именно здесь, в номере №5, оборвалась жизнь Сергея Есенина. Его последнее стихотворение, написанное кровью, знают многие:

"До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей".

К слову, поэт был не единственным, кто ушел из жизни в стенах этой гостиницы. Еще раньше, в 1899 году, здесь умер британский промышленник Джон Юз.

Современный «Англетер»: комфорт, но не только

В отеле есть фитнес-центр, сауна и бассейн.

"Он небольшой, чистый, уютный и тоже сдержанный. По “наполнению” не отличается от стандартных номеров в других хороших отелях — белоснежное белье, банные халаты, косметические наборы", — делится впечатлениями путешественница на канале "Зачем я там была?", описывая стандартный номер.

Зато были по достоинству оценены завтраки:

“И, честно, ради них готова вернуться сюда снова”.

Завтрак подается в ресторане Michele: шведский стол плюс блюда по меню. Понравились: расположение, сервис, завтраки, легкий флер истории.

Бонус с видом на Исаакий

Но есть маленький бонус — даже из номера с видом на двор видна верхушка Исаакиевского собора.

"Приятно! А если взять номер с видом на собор — говорят, открывается впечатляющая панорама", — заключает туристка, намекая на то, что легендарный отель предлагает не только комфорт и историю, но и уникальные виды на Петербург.

Стоит ли переплачивать? Мнения петербуржцев

Что может смутить — цены. Стандартный номер с завтраком — от 23 800 рублей. Это немало.

Мнения горожан по этому поводу разделились:

"24 тысячи — деньги немалые, особенно за ночь. Был бы настоящий исторический Англетер, можно себе позволить, исключительно почувствовать дыхание истории. А так это просто название…. А за него отдать 24 тр — буржуйство", — пишет один из пользователей сети.

Другие же признаются, что лишь фотографировались у памятной доски Есенина.