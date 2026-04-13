Весной орхидее – нужно как воздух: 1 ложка в воду – и бутоны лезут без продыху как угорелые, мощное цветение 10 из 10

Орхидея пользуется популярностью у многих цветоводов. Ведь это эффектное растение, которое способно выдавать новые бутоны почти круглый год. Но иногда орхидея капризничает и отказывается радовать цветением. Как исправить ситуацию и добиться от нее цветоносов, рассказала опытный цветовод, автор блога "Сад-огород ПРО" (18+).
Первая подкормка
По словам эксперта, для запуска цветения орхидее нужны эффективные подкормки. Для приготовления одной из них потребуется:
- картофельный крахмал – 1 чайная ложка;
- сухой чеснок – 1 чайная ложка;
- вода – 1/2 стакана.
Все нужно тщательно перемешать и настоять 3 часа. Затем настой нужно процедить и полить орхидею сверху чуть по влажному грунту из расчета 2 столовые ложки на горшок. Вносить такое удобрение достаточно 1 раз в месяц.
Как работает подкормка
Картофельный крахмал богат калием, который важен для закладки новых цветочных стрелок. Чеснок подавляет развитие патогенных микроорганизмов, отпугивает вредителей и стимулирует цветение.
Вторая подкормка
Такую подкормку хорошо чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 1 грамм монокалий фосфата и 1 литр воды. Все размешать и полить орхидею. Это удобрение богато фосфором и калием, которые обеспечивают закладку бутонов. Вносить его достаточно 1 раз в 2 недели курсом 3-4 раза.
Третья подкормка
Чтобы цветение было ярким и продолжительным, нужно развести 0,5 грамма борной кислоты в 1 стакане горячей воды. Затем следует довести объем подкормки до 1 литра и полить цветок.
Хитрый трюк
Очень часто запустить цветение орхидеи может стресс. Для его создания достаточно каждый вечер переставлять цветок в прохладное место с температурой +18 градусов. А утром возвращать горшок с орхидеей обратно в теплое и светлое место.
