В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

Опубликовано: 4 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить орхидею для неуемного цветения 

Каждый цветовод стремится, чтобы орхидея выдавала новые бутоны круглый год. Но иногда она ленится или чахнет и никак не хочет порадовать цветением. Как исправить ситуацию и добиться от орхидеи цветочных стрелок, объяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Первая подкормка

По словам эксперта, для запуска цветения орхидее требуются комфортные условия и питательные подкормки. Для приготовления одной из них понадобится:

  • таблетка фолиевой кислоты – 1 шт.;
  • теплая вода – 1 литр.

Первым делом нужно растолочь таблетку фолиевой кислоты и развести ее в теплой воде. Полученное удобрение перелить в контейнер и поставить туда горшок с орхидеей на полчаса.

Затем слить подкормку и вытереть горшок насухо. Вносить такое удобрение достаточно 2 раза в месяц.

Как работает подкормка

Фолиевая кислота помогает орхидее синтезировать белок, необходимый для строительства новых клеток. Поэтому после такого удобрения цветок выпускает большое количество листьев и цветочных стрелок, а также наращивает корневую систему. Подкормка подходит для любых сортов орхидеи.

Вторая подкормка

Такое удобрение можно чередовать с другим. Для его приготовления достаточно растворить 1 грамм монокалий фосфата в 1 литре воды. Перемешать и поливать так орхидею 1 раз в 14 дней. Монокалий фосфат содержит 50% фосфора и 33% калия, которые способствуют закладке бутонов и продолжительному цветению.

Уход за орхидеями

Агроном Ксения Давыдова отметила, что орхидеи при правильном уходе могут цвести до полугода. Затем им нужен отдых в течение 1-1,5 месяцев, а после можно снова запускать цветение.

При этом кору в грунт лучше не добавлять. Она может начать гнить, закисать и плесневеть из-за высокой влажности в комнате или внесения натуральных подкормок. Лучше отдать предпочтение мху. Кроме того, в грунт хорошо добавить пеностекло, цеолит и древесный уголь.

Поливать орхидею нужно 1 раз в 10-14 дней – зимой и осенью, 1 раз в неделю – весной и 1-2 раза в неделю – летом. При этом важно ориентироваться на состояние субстрата. Если он стал сухим на ощупь, а листья потеряли тругор, то цветок нужно полить.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 35
🙏 2
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью