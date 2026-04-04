В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

Чем подкормить орхидею для неуемного цветения

Каждый цветовод стремится, чтобы орхидея выдавала новые бутоны круглый год. Но иногда она ленится или чахнет и никак не хочет порадовать цветением. Как исправить ситуацию и добиться от орхидеи цветочных стрелок, объяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Первая подкормка

По словам эксперта, для запуска цветения орхидее требуются комфортные условия и питательные подкормки. Для приготовления одной из них понадобится:

таблетка фолиевой кислоты – 1 шт.;

теплая вода – 1 литр.

Первым делом нужно растолочь таблетку фолиевой кислоты и развести ее в теплой воде. Полученное удобрение перелить в контейнер и поставить туда горшок с орхидеей на полчаса.

Затем слить подкормку и вытереть горшок насухо. Вносить такое удобрение достаточно 2 раза в месяц.

Как работает подкормка

Фолиевая кислота помогает орхидее синтезировать белок, необходимый для строительства новых клеток. Поэтому после такого удобрения цветок выпускает большое количество листьев и цветочных стрелок, а также наращивает корневую систему. Подкормка подходит для любых сортов орхидеи.

Вторая подкормка

Такое удобрение можно чередовать с другим. Для его приготовления достаточно растворить 1 грамм монокалий фосфата в 1 литре воды. Перемешать и поливать так орхидею 1 раз в 14 дней. Монокалий фосфат содержит 50% фосфора и 33% калия, которые способствуют закладке бутонов и продолжительному цветению.

Уход за орхидеями

Агроном Ксения Давыдова отметила, что орхидеи при правильном уходе могут цвести до полугода. Затем им нужен отдых в течение 1-1,5 месяцев, а после можно снова запускать цветение.

При этом кору в грунт лучше не добавлять. Она может начать гнить, закисать и плесневеть из-за высокой влажности в комнате или внесения натуральных подкормок. Лучше отдать предпочтение мху. Кроме того, в грунт хорошо добавить пеностекло, цеолит и древесный уголь.

Поливать орхидею нужно 1 раз в 10-14 дней – зимой и осенью, 1 раз в неделю – весной и 1-2 раза в неделю – летом. При этом важно ориентироваться на состояние субстрата. Если он стал сухим на ощупь, а листья потеряли тругор, то цветок нужно полить.

Ранее мы сообщали, чем еще можно порадовать охидею для активного цветения.

