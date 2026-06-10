Ветер перемен принесет алмазную россыпь: этот знак будет на вершине успеха — время принимать дары

Близнецы готовы принимать щедрые дары, которые приготовила для них Вселенная. К середине июня ожидаются глобальные перемены в их жизни.
В текущую неделю представителей знака ожидает значимое событие, которое кардинально изменит их положение. Предстоят изменения, связанные с местом жительства и получением новой, более перспективной должности. Все перемены будут обусловлены внутренним развитием Близнецов и их профессиональным ростом.
Представителям знака предстоит зарубежная поездка или приобретение нового жилья. В случае отсутствия интереса к переезду, рекомендуется инвестировать средства в улучшение текущего жилья или в развитие бизнеса. Все предпринятые шаги принесут положительные результаты. Для семейных Близнецов в ближайшем будущем произойдет важное событие.
Близнецам стоит определить свои приоритеты и принять соответствующие решения.
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