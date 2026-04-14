Веточка вместо малины: кафе Петербурга оштрафовано за десерт

Опубликовано: 14 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
В суде ответчик отрицал вину.

Жительница Санкт-Петербурга получила компенсацию за посторонний предмет в пирожном из местного кафе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В кафе Петербурга 22 августа 2024 года женщина подавилась десертом «Малиновый плезир». Она ощутила в горле твердый объект, напоминающий веточку, начала кашлять и задыхаться.

Посетительница попросила персонал вызвать медиков, но ей предложили лишь воду. Ей пришлось самостоятельно спровоцировать рвоту, чтобы удалить инородное тело.

Через три дня она обратилась в травмпункт из-за болей в груди. В судебном процессе ответчик отрицал ответственность, однако суд установил факт физического и морального ущерба от халатности сотрудников.

С индивидуального предпринимателя взыскали 25 тысяч рублей за моральный вред и 12,5 тысячи рублей штрафа.

Юлия Аликова
