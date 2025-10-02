Витаминная вкусняшка: 5 современных тыквенных десертов для петербуржцев

Если солнца нет на улице, то оно может быть в тарелке.

Осень в Петербурге пахнет сыростью, листьями и… тыквой. Она мигом превращает даже серый день в уютный — стоит только добавить её в десерт. Из этой яркой оранжевой красавицы делают не только супы и каши, но и сладости: от нежных пирогов до ароматных печенек с пряностями.

В наших краях тыква всегда была символом домашнего тепла, а сейчас — ещё и главный ингредиент модных кафе и гастро-проектов. Мы выбрали пять современных десертов с тыквой, которые легко повторить дома. С ними ноябрь уже не покажется таким бесконечно длинным.

Тыквенный чизкейк

Классический чизкейк обретает новый характер, когда в тесто добавляют тыквенное пюре. Получается плотный, но воздушный десерт с лёгкой карамельной сладостью и золотистым оттенком.

Тыквенные маффины

Мини-пирожки для завтрака или кофе-брейка. Секрет в том, что тесто замешивается на пюре, которое делает маффины влажными и насыщенными. Чаще всего добавляют корицу и мускатный орех.

Пай с тыквой

Американская классика, которую уже полюбили и у нас. Сочетание песочной основы и нежного пряного крема делает его главным десертом осени.

Тыквенные панкейки

Толстые и пышные блины на сковороде с оранжевым отливом. Подаются со сметаной, мёдом или карамельным соусом — отличный вариант для ленивого воскресного утра, отмечает Lafoy.

Тыквенное печенье

Мягкое и ароматное, с кусочками шоколада или орехами. Его любят за то, что оно получается чуть влажным внутри и долго не черствеет.