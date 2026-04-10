Вкуснее не бывает: идеальный жюльен с креветками и грибами всего за 30 минут
Вкуснее не бывает: идеальный жюльен с креветками и грибами всего за 30 минут

Опубликовано: 10 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Настоящий праздничный вариант жюльена.

Рецептом жюльена с нежным сливочным соусом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".

Ингредиенты:

шампиньоны — 250 г, креветки — 250 г, сливки — 300 мл, мука — 2 ст. л., сыр — 80 г, масло

Приготовление:

Нарезаю грибы и лук. Сначала обжариваю грибы до золотистости. Отдельно можно обжарить лук.

Для соуса на сухой сковороде прогреваю муку, добавляю сливочное масло и перемешиваю. Постепенно вливаю сливки, довожу до густоты. Стараюсь смешать так, чтобы в соусе не было комочков.

Смешиваю грибы с соусом, раскладываю по формам. Сверху выкладываю отваренные креветки и посыпаю сыром.

Запекаю при 200°C около 10-15 минут до румяной корочки.

Подаю горячим. По желанию можно украсить зеленью.

Примерное время приготовления: 35 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
