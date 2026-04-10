Вкуснее не бывает: идеальный жюльен с креветками и грибами всего за 30 минут

Рецептом жюльена с нежным сливочным соусом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".
Ингредиенты:
шампиньоны — 250 г, креветки — 250 г, сливки — 300 мл, мука — 2 ст. л., сыр — 80 г, масло
Приготовление:
Нарезаю грибы и лук. Сначала обжариваю грибы до золотистости. Отдельно можно обжарить лук.
Для соуса на сухой сковороде прогреваю муку, добавляю сливочное масло и перемешиваю. Постепенно вливаю сливки, довожу до густоты. Стараюсь смешать так, чтобы в соусе не было комочков.
Смешиваю грибы с соусом, раскладываю по формам. Сверху выкладываю отваренные креветки и посыпаю сыром.
Запекаю при 200°C около 10-15 минут до румяной корочки.
Подаю горячим. По желанию можно украсить зеленью.
Примерное время приготовления: 35 минут
