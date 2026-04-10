Советский салат, который сводил с ума отдыхающих в Гаграх: легендарная "Чайка" за 10 минут

По одной из версий, этот салат впервые подали в ресторанах курорта Гагры, который в те годы считался местом отдыха элиты. Об этом рецепте рассказал автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
Яйца — 3-4 шт., зелёный горошек — 1 банка, сыр — 100-150 г, лук — 1 шт., майонез — по вкусу, соль и чёрный перец — по вкусу, зелень — для украшения.
Приготовление:
Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и нарезаю кубиками. Сыр натираю на крупной тёрке или режу кубиками. Лук мелко шинкую и при желании ошпариваю кипятком или мариную, чтобы убрать горечь.
Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю зелёный горошек, заправляю майонезом, солю и перчу. Перед подачей даю салату настояться в холодильнике 15-20 минут и украшаю зеленью.
Примерное время приготовления: 10 минут + 15 минут на настаивание
