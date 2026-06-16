Власти хотят установить пятилетний срок для сохранения права на софинансирование в ПДС

Минфин поддержал инициативу о введении пятилетнего минимального срока, в течение которого гражданин должен сохранять средства государственного софинансирования в ПДС, чтобы не потерять на них право.
Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.
По его словам, такая мера необходима из-за правовой коллизии: для ряда категорий граждан фактически отсутствовали ограничения на досрочный вывод государственного софинансирования, что приводило к убыткам для негосударственных пенсионных фондов.
«Новые нормы будут распространяться исключительно на новые договоры. Это абсолютно справедливо. Что касается сроков, предполагаем, что изменения могут вступить в силу с 1 сентября текущего года, но финальное решение зависит от законодателей», — подчеркнул Чебесков.
Какие изменения еще обсуждаются:
- автоматизация перевода накопительной части пенсии в ПДС;
- возможность направлять материнский капитал в ПДС.
При этом в Минфине отметили, что программа ПДС воспринимается гражданами как более понятный и прозрачный инструмент, чем старая система пенсионных накоплений.
ПДС остается долгосрочным сберегательно-инвестиционным инструментом, рассчитанным на 15 лет и ориентированным на формирование капитала через НПФ.
Цель программы — стимулировать граждан копить вдолгую, а государственное софинансирование должно использоваться строго по назначению.
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