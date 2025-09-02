Кадровый кризис и отсрочка: на новых станциях метро Петербурга некому работать

Петербургский метрополитен переживает кадровый кризис. Практически 60% рабочих мест остаются вакантными, и это не просто цифры.
Выпускники не идут работать в метро. Проблема еще и в том, что большое количество выпускников после получения диплома отправляется служить в армию. Возвращаются на предприятие единицы, пишет ДП.
Отсрочка от армии
Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин предложил дать выпускникам отсрочку от службы в армии, чтобы у них была возможность закрепиться в профессии.
Метро расширяется, но для обслуживания новых станций не хватает персонала. Недокомплект провоцирует перегрузки на сотрудниках, что негативно сказывается на качестве работы.