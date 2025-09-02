Городовой / Общество / Кадровый кризис и отсрочка: на новых станциях метро Петербурга некому работать
Кадровый кризис и отсрочка: на новых станциях метро Петербурга некому работать

Опубликовано: 2 сентября 2025 18:32
Метро
Кадровый кризис и отсрочка: на новых станциях метро Петербурга некому работать
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Примерно каждый второй выпускник получает повестку сразу после обучения.

Петербургский метрополитен переживает кадровый кризис. Практически 60% рабочих мест остаются вакантными, и это не просто цифры.

Выпускники не идут работать в метро. Проблема еще и в том, что большое количество выпускников после получения диплома отправляется служить в армию. Возвращаются на предприятие единицы, пишет ДП.

Отсрочка от армии

Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин предложил дать выпускникам отсрочку от службы в армии, чтобы у них была возможность закрепиться в профессии.

Метро расширяется, но для обслуживания новых станций не хватает персонала. Недокомплект провоцирует перегрузки на сотрудниках, что негативно сказывается на качестве работы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
