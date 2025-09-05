Больше не нужно звать на помощь: что изменится в магазинах на кассах самообслуживания

Пилотный проект стартует в Москве в одной из крупных торговых сетей.
Как пишет ТАСС, цель внедрения подтверждения возраста на кассах самообслуживания — освободить сотрудников торговых залов от необходимости проверки документов, а также сократить время обслуживания покупателей.
Покупатели смогут выбирать: подтверждать возраст по паспорту или с помощью биометрии.
Удобство и эффективность
Генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий сообщил, что “на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения на кассах самообслуживания”.
Внедрение биометрии призвано сделать процесс покупки более быстрым и удобным, а также снизить нагрузку на персонал.