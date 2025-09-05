Городовой / Общество / Больше не нужно звать на помощь: что изменится в магазинах на кассах самообслуживания
Больше не нужно звать на помощь: что изменится в магазинах на кассах самообслуживания

Опубликовано: 5 сентября 2025 12:02
globallookpress/Petrov Sergey

С осени 2025 года в России планируется запуск системы подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания.

Пилотный проект стартует в Москве в одной из крупных торговых сетей.

Как пишет ТАСС, цель внедрения подтверждения возраста на кассах самообслуживания — освободить сотрудников торговых залов от необходимости проверки документов, а также сократить время обслуживания покупателей.

Покупатели смогут выбирать: подтверждать возраст по паспорту или с помощью биометрии.

Удобство и эффективность

Генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий сообщил, что “на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения на кассах самообслуживания”.

Внедрение биометрии призвано сделать процесс покупки более быстрым и удобным, а также снизить нагрузку на персонал.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
