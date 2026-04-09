Вместо вонючего дорогого навоза: раскидал пачку крупы за 70 рублей — земля превратилась в чернозем

Дед Егор рассказал, как превратить обычную почву в чернозем без навоза — при помощи копеечной крупы

Навоз - это любимое удобрение дачников, которое обогащает землю питательными веществами и делает ее более рыхлой и комфортной для растений. Вот только возни с ним много: нужно купить, разгрузить, перекопать, и все это время дышать неприятным запахом. Вместо дорогого навоза дачник со стажем дед Егор предлагает использовать менее "заморочное" средство, а именно одну дешевую крупу.

Речь идет о пшене. Цена пачки обойдется буквально в 70 рублей. Огородник признается, что первый раз в качестве эксперимента насыпал крупу между рядами картошки и слегка прикопал по совету соседки, а уже через пару недель заметил, что листья стали гуще, зелень ярче, земля более мягкая и рыхлая, как пух.

Разбираясь в этом вопросе в дальнейшем, блогер выяснил, что пшено - это настоящая кладовая полезных веществ. В нем содержатся азот, фосфор, магний, калий, кальций, витамины группы B - как раз то, что необходимо для роста и здоровья почвы. Разлагается пшено медленно, постепенно, не выжигает корни, действует мягко и естественно. Земля буквально оживает и превращается в рыхлый богатый чернозем.

Дополнительный бонус: при использовании пшена вы избавитесь от муравьев на грядках.

Как еще использовать пшено на огороде

Между тем пшено можно применять и в качестве подкормки непосредственно для растений. Чтобы полезные вещества лучше распределились в земле, рекомендуется использовать пшенный настой. Для этого залейте 2 кг крупы 5 л теплой воды, оставьте в темном месте на 5 дней, разбавьте водой 1:1 и полейте растения. Так, на пшено хорошо реагируют томаты, перцы, огурцы и розы. Через три дня листья темнеют, стебли становятся толще, рост ускоряется.

"Если добавить к этому настою пару ложек древесной золы, то получится мощнейший природный энергетик. Зола даёт фосфор и калий, пшено даёт органику и витамины. Вместе будет эффект “двойного удара”", - отмечает автор дзен-канала "На даче у дда Егора".

