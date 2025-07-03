Остер — это зло: петербургские депутаты бьют тревогу из-за психологической травмы, которую могут нанести его книги

Книги Григория Остера, автора знаменитых «Вредных советов», оказались в центре скандала.

Депутаты петербургского ЗакСа обратились к уполномоченному при президенте по правам ребенка с просьбой проверить его произведения, особенно «Школу ужасов», «Ужасные задачники» и «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда», на предмет соответствия нормам морали и воспитания.

Цитаты, которые пугают: Что возмутило депутатов?

По словам депутата Дениса Четырбока, в книгах Остера содержатся цитаты, «противоречащие нормам морали и воспитания подрастающего поколения». Он привел примеры, от которых действительно становится не по себе:

«…Сегодня ночью вы должны, не просыпаясь, открыть глаза, вылезти из кроватей, пойти и задушить своих родителей…».

«Визжащего, орущего, брыкающегося лягающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть».

Такие фразы, по мнению депутатов, наносят серьезный урон детской и подростковой психике и могут способствовать распространению девиантного поведения.

«Нельзя недооценивать влияние литературы на формирование личности», — подчеркивают в ЗакСе.

Особенно, когда речь идет о детях и подростках, чье мировоззрение только формируется.

Отсутствие маркировки — опасная халатность?

Еще одним поводом для беспокойства стало отсутствие на обложках книг Остера маркировки, предупреждающей о потенциальном психологическом воздействии на несовершеннолетних.

Это означает, что знакомство с «Вредными советами» может произойти неосознанно и оставить «неизгладимый след на несформировавшейся и достаточно ранимой детской психике, привести к психологическим травмам».

Как пишет 78.ru, маркировка — это не просто формальность. Это инструмент, который помогает родителям принимать осознанные решения о том, что читают их дети.

Красноярский прецедент: Слухи об изъятии тиража

На фоне петербургской инициативы всплыла информация о якобы изъятии и уничтожении тиража книг Григория Остера в Красноярском крае. Однако прокуратура эту информацию опровергла.

Как выяснилось, речь шла о жутковатых иллюстрациях в книгах московского издательства 2022 года.

Минимум семь изображений, созданных художником «дядей Колей Воронцовым», оказались опасными для детей.

На них были изображены ребенок в тату-салоне, нож, летящий в учителя на 1 сентября, виселица для педагога, злые врачи, вырывающие зубы с помощью двери и веревки, мальчик, угрожающий пилоту пистолетом, и даже казнь.

Такие иллюстрации могут травмировать детей, — считают эксперты. Они содержат описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику.

При этом книга не имела возрастного рейтинга, что делало ее доступной для самых маленьких читателей.

Что дальше?

Власти Петербурга намерены тщательно изучить произведения Григория Остера и дать им экспертную оценку. Если опасения депутатов подтвердятся, книги могут быть изъяты из продажи или снабжены возрастной маркировкой.

По словам Четырбока, важно найти баланс между творческой свободой и защитой детей от негативного влияния. Нельзя допустить, чтобы под видом юмора в детские головы проникала жестокость и насилие.