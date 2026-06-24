«Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа

В Ленобласти прошло 87-е по счету заседание Законодательного собрания. Это была важная встреча: депутаты составили график работы и наметили, какие законы нужно поправить, чтобы жизнь в регионе стала лучше.
Губернатор на больничном, но в строю
Отмечено было отсутствие Александра Дрозденко, сообщает 78.ru. Губернатор не смог прийти в зал заседаний лично. Причина — спортивная травма, которую он получил накануне ПМЭФ.
Глава региона любит волейбол, и во время одной из игр серьезно повредил ногу. Ему даже сделали операцию, но начались осложнения. Сейчас Дрозденко "ходить не может", рассказал спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.
Свой отчет о работе за последние пять лет он пообещал прислать депутатам в письменном виде.
Форум важнее боли
Несмотря на проблемы со здоровьем, губернатор все же появился на ПМЭФ-2026 (Петербургском экономическом форуме). Работы слишком много, и пропускать такое событие было нельзя.
Ранее «Городовой» рассказывал, что депутаты разрешили самозанятым из других городов таксовать в Петербурге.