Городовой / Новости Петербурга / «Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Запекаю перцы и подаю с этим соусом: настолько вкусно, что много никогда не бывает Полезное
После 9 класса можно зарабатывать больше 300 000 рублей: какие профессии сейчас взрывают рынок труда Полезное
Богиня Венера протянет руку помощи: этот знак станет любимчиком Вселенной — самые яркие звезды упадут к их ногам Полезное
Без чаевых, но с нейросетью: во Фрунзенский район заехали робокурьеры, которые открываются кнопкой в смартфоне Новости Петербурга
Опыт работает против нас: эксперт раскрыла, когда наступает самый опасный момент в карьере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

«Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа

Опубликовано: 24 июня 2026 14:14
 Проверено редакцией
«Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа
«Ходить не может»: губернатор Ленобласти пропустил заседание ЗакСа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Однако Дрозденко все же оценит работу депутатов.

В Ленобласти прошло 87-е по счету заседание Законодательного собрания. Это была важная встреча: депутаты составили график работы и наметили, какие законы нужно поправить, чтобы жизнь в регионе стала лучше.

Губернатор на больничном, но в строю

Отмечено было отсутствие Александра Дрозденко, сообщает 78.ru. Губернатор не смог прийти в зал заседаний лично. Причина — спортивная травма, которую он получил накануне ПМЭФ.

Глава региона любит волейбол, и во время одной из игр серьезно повредил ногу. Ему даже сделали операцию, но начались осложнения. Сейчас Дрозденко "ходить не может", рассказал спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.

Свой отчет о работе за последние пять лет он пообещал прислать депутатам в письменном виде.

Форум важнее боли

Несмотря на проблемы со здоровьем, губернатор все же появился на ПМЭФ-2026 (Петербургском экономическом форуме). Работы слишком много, и пропускать такое событие было нельзя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что депутаты разрешили самозанятым из других городов таксовать в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью