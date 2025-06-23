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«Все для людей»: как запрет на торговлю с рук изменит жизнь петербуржцев

Опубликовано: 23 июня 2025 17:03
Улица, торговля
«Все для людей»: как запрет на торговлю с рук изменит жизнь петербуржцев
Городовой ру

Не все жители Северной столицы довольны решением властей убрать торговцев дальше от метро и школ.

С 1 июля в Санкт-Петербурге вводится запрет на разносную торговлю в общественных местах, и это касается многих привычных для горожан точек — у метро, школ, больниц и остановок транспорта.

Такое решение подписал губернатор Александр Беглов. Оно призвано упорядочить городскую среду, повысить безопасность и улучшить санитарные условия.

Где именно запретят торговать?

Торговля с рук, с лотков и тележек будет запрещена в следующих зонах:

  1. В радиусе 100 метров от входов в метро;
  2. В радиусе 50 метров от школ, больниц, музеев, спортивных комплексов (если территория огорожена забором — то 25 метров от входа на территорию);
  3. В радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта, пешеходных и подземных переходов;
  4. В пределах 50 метров от автодорог регионального значения, парков, скверов, детских и спортивных площадок, а также на газонах, цветниках и в арках зданий.

Почему введен этот запрет?

Власти объясняют нововведение необходимостью повысить безопасность на улицах и предотвратить нарушения санитарных норм. Стихийная торговля часто создает скопления людей в неположенных местах, что мешает пешеходам и ухудшает внешний облик города, пишет Фонтанка.

Как это повлияет на торговцев?

Раньше торговля с рук на Невском проспекте и других центральных улицах была практически нерегулируемой — продавцы занимали места без разрешений, что вызывало жалобы жителей и туристов.

Теперь таких предпринимателей будут штрафовать за нарушение новых правил, хотя точные размеры штрафов пока не объявлены.

Стоит отметить, что запрет касается всех продавцов, включая пенсионеров, которые часто занимались продажей цветов, домашних заготовок и других товаров у метро и в парках.

Что говорят горожане и эксперты?

Мнения разделились. Одни поддерживают запрет, считая, что он поможет сделать улицы чище и безопаснее, особенно вблизи школ и больниц.

«У людей, которые торгуют должны быть документы, разрешающие торговать и другого не должно быть. В Петербург приезжают за культурой, а у нас торгуют, где хотят. Это не должно быть.

Никаких киосков не должно быть вообще: полно аренды, пусть торгуют цивилизованно и отчисляют в бюджет деньги за торговлю. Снести все ларьки и начать с центра города, так как здесь больше всего туристов.

В Москве не видно торгующих с лотка. По выходным в Москве проходят выездные ярмарки, при чем оборудованные, а не то, чтобы встал и с земли продает. Еще не забыли 90-тые, возврата не хотим», — пишет петербуржец.

Но есть и другое мнение. Некоторые считают, что новая мера усложнит им жизнь.

«Все для людей. Теперь надо через весь город за булочкой или шоколадкой ехать, а также пучок укропа негде будет купить»;

«Лично мне кажется, что основная часть бабулек ходят продавать больше ради общения, чем ради денег. С соседками поболтать, с клиентами, знакомых поприветствовать.

Я часто покупаю зелень, всегда спрошу где у бабульки где у нее дача, как там урожай, помогают ли ей внуки или все сама. Некоторые мне всю свою жизнь рассказывают, не хватает общения», — пишут местные жители в соцсети.

Так, мнения разделились. Однако решение уже принято и скоро уличным торговцам придется покинуть привычные места.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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