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Все о получении международных прав: сколько стоит и куда подавать заявление

23 декабря 2024 12:45
Все о получении международных прав: сколько стоит и куда подавать заявление
Все о получении международных прав: сколько стоит и куда подавать заявление
Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Процесс очень простой.

Путешествия за границу часто требуют подготовки документов, особенно когда речь идет о вождении автомобиля. Для многих, кто планирует управлять транспортным средством за пределами Российской Федерации, наличие международных водительских прав становится необходимым условием. Так как же оформить документ?

Подайте заявление

  • Через портал Госуслуг. При заполнении заявления выберите удобное подразделение ГИБДД, дату и время визита. Международные права вам выдадут в день посещения;
  • Непосредственно в ГИБДД. Уточняйте заранее, предоставляет ли выбранное вами подразделение такую услугу. Права получите в день обращения;
  • В МФЦ. Получение международных прав займет около 9 календарных дней.

Оплатите государственную пошлину

Размер пошлины составляет 1600 рублей. На портале Госуслуг оплату можно произвести сразу же во время подачи заявления. Оплата может занять до одного рабочего дня. При личном визите в ГИБДД или МФЦ оплату можно провести через специальный терминал или банкомат. Реквизиты для оплаты можно уточнить на сайте ГИБДД или у сотрудников подразделения.

Какие документы необходимы?

  • Паспорт гражданина РФ;
  • Действующие российские водительские права;
  • Фотография размером 3,5 × 4,5 см, черно-белая или цветная на матовой бумаге.
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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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