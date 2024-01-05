Всего одна буква мигом выдаст китайскую гречку: в магазине обходите ее стороной

В супермаркетах представлен широкий выбор гречки на любой бюджет. Но не вся крупа одинаково вкусная. И дело тут не только в цене, но и в стране производителя.

Например, гречка из Китая горчит и получается сухой. Чтобы определить ее в магазине, важно обратить внимание на одну букву. Отечественный продукт маркируют буквой R, в то время как китайская крупа помечается буквой C.

Внешне такая гречка тоже отличается. У китайских зерен более округлая форма и темный цвет из-за особой технологии обжарки. Сама по себе крупа более мелкая. Если заметили эти нюансы, значит, перед вами импортный продукт, отмечает Дзен-канал «Тарелка».

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