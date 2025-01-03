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Грипп А (H1N1) атакует Петербург: что нужно знать

3 января 2025 14:31
Мама заботится о дочке, которая заболела
Грипп А (H1N1) атакует Петербург: что нужно знать
Legion-Media

Сезонное заболевание стало намного опасней.

В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, вызванный активностью гриппа А (H1N1)2009, сообщает Роспотребнадзор. Этот вирус выделяется своей способностью стремительно вызывать осложнения, такие как пневмония, всего за сутки. Ведомство предупреждает о повышенной опасности и необходимости бережного отношения к здоровью.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Грипп сопровождается лихорадкой, кашлем, насморком, болью в горле и головной болью. Возможны мышечные боли, конъюнктивит и проблемы с ЖКТ. Осложнения развиваются на 2-3 день болезни, поэтому важно незамедлительно обратиться к врачу.

Как защититься

Роспотребнадзор напоминает о важности вакцинации, соблюдения гигиены, проветривания помещений и отказ от посещения массовых мероприятий. Правильное питание, богатое белками и витаминами, поможет укрепить иммунитет. Петербуржцам советуют делать выбор в пользу цитрусовых, кисломолочных продуктов и рыбы.

По данным ведомства, на Петербург и соседние регионы приходится почти 20% случаев заражений. Берегите себя!

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Автор:
Максакова Яна
Город Санкт-ПетербургЗдоровьеОпасность
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