ВСМ Москва — Петербург: новые улицы изменят облик Северной столицы

Появление новых улиц, модернизация существующей инфраструктуры и интеграция исторических зданий в новую систему изменят облик города и повлияют на жизнь простых граждан.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург принесёт с собой не только новые возможности для быстрых переездов между двумя столицами, но и значительные изменения в градостроительной структуре Петербурга.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью ТАСС, в рамках этого проекта в городе появятся новые улицы.

Изменения транспортной инфраструктуры

Транспортные изменения затронут несколько районов города. Рядом с новым пассажирским терминалом ВСМ будет создана привокзальная площадь. Лиговский проспект будет перестроен, а Днепропетровская улица продлена до Транспортного переулка. Миргородская улица будет продолжена до Чернорецкого переулка. Проезд вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери будет модернизирован.

Кроме того, появится новая Военная улица, которая соединит Товарный переулок с разворотным кольцом.

Исторические здания в новой инфраструктуре

Исторические склады Кокоревых получат новую жизнь — они станут частью пассажирского терминала ВСМ. Это подчеркивает стремление сочетать современные транспортные решения с сохранением исторического наследия города.

Интеграция исторических зданий в новую инфраструктуру — сложная, но важная задача, требующая тщательного планирования и реализации.

Инвестиции в проект ВСМ

Петербург инвестирует значительные средства в строительство ВСМ. По словам Кирилла Полякова, город вложит 30 миллиардов рублей в управляющую компанию «ВСМ Две столицы» в течение трех лет.

Первые 10 миллиардов поступят уже в этом году. Это свидетельствует о приоритетности проекта для городских властей и о понимании его значимости для развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Строительство и сроки запуска

Недавно в районе Обухово началось строительство ВСМ Москва — Петербург. Полностью строительство планируется завершить в 2027 году, а пассажирское движение запустить в 2028 году.

Это значительный проект, который кардинально изменит транспортную систему Петербурга и повысит уровень связи между двумя крупнейшими городами страны. Появление новых улиц — лишь одна из сторон этих масштабных изменений.

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