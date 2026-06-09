Всю пенсию принудительно переведут в программу долгосрочных сбережений: россиян ждут большие перемены

В России обсуждают масштабные изменения в сфере пенсионных накоплений. Правительство совместно с ВЭБ.РФ прорабатывает создание объединённого пенсионного фонда, который сможет управлять долгосрочными сбережениями граждан и направлять их в инвестиционные проекты, сообщает РБК.

Проще говоря, деньги, накопленные на пенсию, будут распределять из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в программу долгосрочный сбережений (ПДС), а уже оттуда деньги будут инвестировать в некие крупные проекты.

Что предлагают изменить

Согласно инициативе, пенсионные накопления граждан могут автоматически перейти в программу долгосрочных сбережений без необходимости открывать новые счета или переводить средства вручную.

Это коснётся как накоплений так называемых "молчунов", которые находятся под управлением Социального фонда России (кто до сих пор не выбрал ни негосударственные пенсионные фонды, ни частные управляющие компании для хранения пенсии), так и средств, размещённых в негосударственных пенсионных фондах.

Если человек уже получает накопительную пенсию, выплаты продолжатся в обычном режиме. Фактически изменится лишь юридический статус накоплений.

Чем новая система отличается от старой

Главное отличие программы долгосрочных сбережений заключается в её большей гибкости.

Эксперты заявляют, что накопления можно будет формировать за счёт личных взносов, поддержки работодателя, государственного софинансирования и инвестиционного дохода. Кроме того, накопления можно использовать не только как будущую пенсию, но и для решения важных жизненных задач.

Например, появится возможность передачи средств по наследству, а также использование средств для образования детей или первоначального взноса на ипотеку, рассказал Forbes заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Что получит государство

Эксперты отмечают, что объединение пенсионных накоплений позволит экономике получить крупный источник так называемых "длинных денег".

Иначе говоря, сбережения россиян могут инвестироваться в инфраструктурные проекты, развитие промышленности, новые технологии и другие направления, рассчитанные на десятилетия вперёд.

По мнению специалистов, это даст дополнительный бустер для экономики и позволит увеличить потенциальную доходность накоплений.

Что изменится для россиян

Эксперты подчёркивают: для большинства граждан резких перемен не произойдёт.

"Для многих граждан в краткосрочном периоде изменения могут быть почти незаметны", — рассказал научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин.

Тем, кто уже получает пенсионные выплаты, обещают сохранить прежний порядок начислений.

А вот владельцы накоплений, которые ещё не вышли на пенсию, увидят изменение статуса своих средств — из накоплений по обязательному пенсионному страхованию они превратятся в долгосрочные сбережения. Глобально это ничего не поменяет, но протестировать систему всё же предстоит, рассказал главный экономист "Эксперта РА" Антон Табах.

"Дизайн ПДС очень разумный, но, во-первых, сам продукт нужно "распробовать", а, во-вторых, пока высокие процентные ставки по депозитам не способствуют популярности данного продукта", — объяснил он.

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