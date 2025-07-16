20 новых шансов: Петербург вдвое увеличил количество программ для переобучения пенсионеров

Власти Петербурга расширяют возможности для переобучения жителей старшего поколения. В этом году количество программ для переобучения увеличено вдвое.

20 новых профессий

“Санкт‑Петербург организует переобучение граждан в возрасте 50 лет и старше. В этом году количество программ увеличилось почти в два раза, достигнув 20 профессий”, — сообщает "Интерфакс".

Наиболее востребованы у лиц серебряного возраста программы помощника по уходу, оператора станков с программным управлением, токаря и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

Трудоустройство после переобучения

В прошлом году услугу по профессиональной ориентации получили 2,7 тысяч жителей старшего поколения, из них было трудоустроено 1,8 тысяч человек.

Для петербуржцев серебряного возраста освоение программ профобучения и дополнительного образования предлагает Центр опережающей профессиональной подготовки.

Так пожилые горожане могут рассчитывать на:

Работу с людьми. Соискатели с высшим образованием, грамотной речью и хорошими социальными навыками могут найти работу экскурсовода, стать репетитором, гувернером или профессиональной няней.

Психолог. Для тех, кто обладает багажом жизненных знаний, хорошо понимает людей и ладит с ними.

Новое высшее. Можно освоить IT-специальность, например, или стать бухгалтером.

Рабочая специальность. Есть возможности получить квалификацию в сфере строительства, транспорта, электротехники, нефтегазовой промышленности.

Ремесленник. Можно обучиться ювелирному делу, росписи по дереву и эмали.

Проект “Серебряный возраст”

Проект “Серебряный возраст” призван повысить доступность медпомощи, расширить возможности для участия в досуговой деятельности и создать условия для участия в культурной жизни пенсионеров.

Таким образом, власти Петербурга создают условия для того, чтобы люди старшего поколения могли оставаться активными, востребованными и адаптироваться к новым требованиям рынка труда.