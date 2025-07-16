20 новых шансов: Петербург вдвое увеличил количество программ для переобучения пенсионеров

Власти Петербурга расширяют возможности для переобучения жителей старшего поколения. В этом году количество программ для переобучения увеличено вдвое.
20 новых профессий
“Санкт‑Петербург организует переобучение граждан в возрасте 50 лет и старше. В этом году количество программ увеличилось почти в два раза, достигнув 20 профессий”, — сообщает "Интерфакс".
Наиболее востребованы у лиц серебряного возраста программы помощника по уходу, оператора станков с программным управлением, токаря и монтажника радиоэлектронной аппаратуры.
Трудоустройство после переобучения
В прошлом году услугу по профессиональной ориентации получили 2,7 тысяч жителей старшего поколения, из них было трудоустроено 1,8 тысяч человек.
Для петербуржцев серебряного возраста освоение программ профобучения и дополнительного образования предлагает Центр опережающей профессиональной подготовки.
Так пожилые горожане могут рассчитывать на:
- Работу с людьми. Соискатели с высшим образованием, грамотной речью и хорошими социальными навыками могут найти работу экскурсовода, стать репетитором, гувернером или профессиональной няней.
- Психолог. Для тех, кто обладает багажом жизненных знаний, хорошо понимает людей и ладит с ними.
- Новое высшее. Можно освоить IT-специальность, например, или стать бухгалтером.
- Рабочая специальность. Есть возможности получить квалификацию в сфере строительства, транспорта, электротехники, нефтегазовой промышленности.
- Ремесленник. Можно обучиться ювелирному делу, росписи по дереву и эмали.
Проект “Серебряный возраст”
Проект “Серебряный возраст” призван повысить доступность медпомощи, расширить возможности для участия в досуговой деятельности и создать условия для участия в культурной жизни пенсионеров.
Таким образом, власти Петербурга создают условия для того, чтобы люди старшего поколения могли оставаться активными, востребованными и адаптироваться к новым требованиям рынка труда.