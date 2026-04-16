Второй круг Петербурга: «Автодор» строит скоростной объезд с мостом через Неву

Проектная документация для участка КАД-2 от М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово сейчас находится в разработке, заявил руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Эта трасса позволит создать скоростной транзит в обход Санкт-Петербурга.
Как отметил Петушенко в беседе с ТАСС, сейчас идут работы над первым направлением — новая кольцевая дорога вокруг Петербурга, КАД-2.
Идет подготовка проектной документации от М-11 «Нева» до Кузьмолово. В итоге дорога обеспечит быстрый транзитный транспорт города мимо и войдёт в пределы коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток.
В октябре 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о начале работ по КАД-2. Финансирование запланировано на три года, а среди приоритетных объектов страны определены 2,6 тыс. руб. точки.
Трасса протянется от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до стыка со «Скандинавией» с выходом на М-11 и будущим Восточным скоростным радиусом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко указал, что КАД-2 обойдёт жилые районы. «Автодор» принял во внимание мнение местных жителей.
По его словам, сеть пополнится новым мостом через Неву у Отрадного плюс развязками с КАД и федеральными магистратами, сообщает "ДП".