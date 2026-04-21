Ввозной НДС можно не платить: 20 апреля Путин подписал новый указ - кто участвует в программе
Ввозной НДС можно не платить: 20 апреля Путин подписал новый указ - кто участвует в программе

Опубликовано: 21 апреля 2026 08:31
 Проверено редакцией
В России запускают эксперимент: крупные компании смогут не платить ввозной НДС сразу, а получить отсрочку до трёх месяцев — без процентов.

Крупные российские компании смогут ввозить товары и не платить ввозной НДС сразу — государство даст на это до трёх месяцев и без процентов. Эксперимент уже запущен и продлится до 30 июня 2027 года.

Новый указ подписал Владимир Путин. Отсрочку по налогу, который обычно взимает таможня, предоставят на три месяца с того дня, как товар выпустят для внутреннего рынка. И никаких процентов за ожидание — это главный плюс.

Кто в деле? Только юридические лица из двух списков: уполномоченные экономические операторы или системообразующие организации. Но просто попасть в список мало. Нужно не иметь долгов по налогам и таможне, а на директоров — ни одного возбуждённого уголовного дела. Плюс придётся подстраховаться: оставить залог или банковскую гарантию.

Заявку на участие подают в Федеральную таможенную службу через интернет. Крайний срок — 15 июня 2027 года. Минэкономразвития поручено составить список системообразующих компаний, а Минфин — разъяснить, как всё работать будет. Итоги эксперимента подведут к концу августа 2027 года.

Указ в силе уже сейчас, с 20 апреля.

Анна Ланская
