Ввозной НДС можно не платить: 20 апреля Путин подписал новый указ - кто участвует в программе

Крупные российские компании смогут ввозить товары и не платить ввозной НДС сразу — государство даст на это до трёх месяцев и без процентов. Эксперимент уже запущен и продлится до 30 июня 2027 года.
Новый указ подписал Владимир Путин. Отсрочку по налогу, который обычно взимает таможня, предоставят на три месяца с того дня, как товар выпустят для внутреннего рынка. И никаких процентов за ожидание — это главный плюс.
Кто в деле? Только юридические лица из двух списков: уполномоченные экономические операторы или системообразующие организации. Но просто попасть в список мало. Нужно не иметь долгов по налогам и таможне, а на директоров — ни одного возбуждённого уголовного дела. Плюс придётся подстраховаться: оставить залог или банковскую гарантию.
Заявку на участие подают в Федеральную таможенную службу через интернет. Крайний срок — 15 июня 2027 года. Минэкономразвития поручено составить список системообразующих компаний, а Минфин — разъяснить, как всё работать будет. Итоги эксперимента подведут к концу августа 2027 года.
Указ в силе уже сейчас, с 20 апреля.