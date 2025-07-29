Выборг — город-хамелеон: как одна и та же улица превращается в Москву, Берлин и фронтовую деревню

Почему здесь снимать дешевле, быстрее и удобнее?

Выборг остается желанной площадкой для съемок фильмов разных жанров — от военной драмы до шпионского детектива и байопика о рокерах.

В последние годы город приобрел особый статус в российской киноиндустрии.

И это, благодаря уникальному сочетанию хорошо сохранившейся исторической архитектуры и выгодного географического положения.

Поэтому город часто фигурирует в кадрах российских картин.

Военная романтика «Помилования» на улицах города

Весной 2023 года в Выборге проходили съемки художественного фильма «Помилование» — экранизации повести башкирского писателя Мустая Карима.

Действие происходит в 1942 году и рассказывает о танкисте, нарушившем военное табу ради любви.

Для съемок режиссерская группа выбрала Выборг за аутентичность советских времен.

Город хорош историческими зданиями, которые минимизируют затраты на декорации и создают нужную атмосферу.

От кинодекораций до повседневной жизни

Выборг давно стал визитной карточкой кинематографа.

На набережной и в парках можно увидеть кадры из фильмов и сериалов.

Например, семейная комедия «Моя ужасная сестра» и популярный детектив «Фандорин. Азазель» снимались с максимальным использованием городской топографии.

Мосты, старинные дома и архитектурные детали позволяют легко переносить действие в разные исторические эпохи — от советских времен до шпионских интриг.

Финансовые нюансы и киноинфраструктура

Как пишет 47news, киноиндустрия Ленинградской области за прошлый год потратила более 300 млн рублей.

Значительная часть этих средств возвращается через систему рибейта — компенсацию расходов на аренду гостиниц, питание и массовку.

Выборг выигрывает за счет «киноокна» и поддержки единой кинокомиссии Ленинградской области.

Это значительно упрощает переговоры и согласование съемок.

Представители «Ленфильма» отмечают, что при выборе города важны историческая фактура, удобство логистики и профильная инфраструктура.

«Без таксы, но с культурой»

Администрация Выборгского района активно содействует кинопроектам, стремясь свести к минимуму неудобства для жителей во время съемок.

Однако на данный момент районный бюджет не получает прямой выгоды от кинопроизводства.

Аренда площадок и услуги пока не носят систематического коммерческого характера.

При этом местные власти намерены разработать нормативы и тарифы для получения прибыли в будущем.

Особое внимание уделяется патриотическим и социально значимым проектам, которые зачастую снимаются бесплатно — своего рода поддержка культуры и памяти.

Звезды, архитектура и дух города

Выборг — это не только исторический антураж для кинематографистов, но и живой город с насыщенной культурной жизнью.

Кинофестиваль «Окно в Европу» привлекает творческие коллективы и помогает создать дружелюбную атмосферу для съемок.

Благодаря выгодному расположению недалеко от Петербурга, развитой логистике и разнообразию локаций Выборг становится привлекательным местом для самых разных кинопроектов.

Перспективы развития кино в Выборге

Поддержка со стороны администрации, развитая инфраструктура и финансовые инструменты делают Выборг центром притяжения кинематографистов.

Несмотря на отсутствие прямого дохода в бюджет района, перспективы роста индустрии и создания новых рабочих мест обещают изменить ситуацию.

Регион намерен создать прозрачные и выгодные условия для производителей фильмов, обогащая культурную и экономическую жизнь города.