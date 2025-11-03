Городовой / Город / Выборг остался без кренделей: фестиваль смёл все до последней крошки
Выборг остался без кренделей: фестиваль смёл все до последней крошки

Опубликовано: 3 ноября 2025 20:04
Многие жители Санкт-Петербурга столкнулись с трудностями при попытке добраться до мероприятия из-за переполненных пригородных поездов.

В Выборге завершился фестиваль «Крендель Фест», который вызвал значительный интерес у жителей и гостей города. Уже в первой половине дня вблизи торговых точек и на главных площадках образовались длинные очереди.

Организаторы рассказали, что просчитали увеличение числа посетителей и подготовили новые активности на Рыночной площади, а также расширенную шоу-программу, сообщает 78.ru.

Несмотря на все меры, наплыв людей оказался неожиданным. Представители команды мероприятия признались:

«Мы готовились. Сделали всё, продумав каждую деталь, основываясь на опыте предыдущих 2 лет проведения Крендель Феста. Но к такому никто готов не был!..»

Тёплая погода в этот день стала дополнительным фактором, повлиявшим на массовый приток туристов. Многие жители Санкт-Петербурга решили приехать в Выборг, и часть из них не смогла оперативно вернуться из-за переполненных электричек на Финляндском вокзале.

Кроме того, на автомобильной трассе по пути в город наблюдался транспортный затор.

Большое количество приезжих привело к тому, что не только на территории фестиваля, но и в других городских заведениях быстро закончились крендели.

Сезонный рост популярности Северной столицы и Ленинградской области также был отмечен специалистами в сфере туризма.

По различным данным, спрос на поездки и размещение в отелях Петербурга и ближайших районов увеличился на 20–30 % за год. Такой высокий интерес способствовал увеличению потока туристов во время праздников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
