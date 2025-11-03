Выборг остался без кренделей: фестиваль смёл все до последней крошки

В Выборге завершился фестиваль «Крендель Фест», который вызвал значительный интерес у жителей и гостей города. Уже в первой половине дня вблизи торговых точек и на главных площадках образовались длинные очереди.
Организаторы рассказали, что просчитали увеличение числа посетителей и подготовили новые активности на Рыночной площади, а также расширенную шоу-программу, сообщает 78.ru.
Несмотря на все меры, наплыв людей оказался неожиданным. Представители команды мероприятия признались:
«Мы готовились. Сделали всё, продумав каждую деталь, основываясь на опыте предыдущих 2 лет проведения Крендель Феста. Но к такому никто готов не был!..»
Тёплая погода в этот день стала дополнительным фактором, повлиявшим на массовый приток туристов. Многие жители Санкт-Петербурга решили приехать в Выборг, и часть из них не смогла оперативно вернуться из-за переполненных электричек на Финляндском вокзале.
Кроме того, на автомобильной трассе по пути в город наблюдался транспортный затор.
Большое количество приезжих привело к тому, что не только на территории фестиваля, но и в других городских заведениях быстро закончились крендели.
Сезонный рост популярности Северной столицы и Ленинградской области также был отмечен специалистами в сфере туризма.
По различным данным, спрос на поездки и размещение в отелях Петербурга и ближайших районов увеличился на 20–30 % за год. Такой высокий интерес способствовал увеличению потока туристов во время праздников.