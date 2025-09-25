В Выборге ожил трамвай столетней давности: памятник, возвращающий историю на Театральной площади

В центре Выборга, на Театральной площади, стоит необычный памятник — трамвай, словно сошедший с фотографий начала XX века. Он напоминает о том, что с 1912 по 1957 год по улицам города ходил настоящий трамвай, связывая районы и становясь частью повседневной жизни горожан.
История возвращения
Идея установить памятник трамваю обсуждалась много лет, и только в 2017 году она получила воплощение. Выборгский судостроительный завод помог воссоздать вагон по образцу модели ASEA/AEG 1912 года из коллекции музея в Хельсинки.
Так появился макет из корабельной стали, поставленный на исторические рельсы, найденные в бывшем депо.
Символика и детали
Памятник открыли 3 августа 2018 года. На торжестве присутствовала Нина Афанасьева — одна из первых послевоенных вагоновожатых. На бортах вагона — маршрутные таблички на трёх языках: "Папула — Вокзал — Абоский мост".
Скульптор Сергей Астапов добавил композиции характерные фигуры: вагоновожатого у входа и мальчишку-"зайца" на сцепке. Эти образы оживляют памятник и возвращают зрителя в атмосферу старого Выборга.
Сегодня
Трамвай-памятник стал центром небольшого Трамвайного сквера и получил даже собственный адрес — Банковский проезд, д. 1. Внутри вагона работает мини-кафе, удостоенное премии Минпромторга "Торговля России" как лучший нестационарный торговый объект.