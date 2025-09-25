Городовой / Город / В Выборге ожил трамвай столетней давности: памятник, возвращающий историю на Театральной площади
В Выборге ожил трамвай столетней давности: памятник, возвращающий историю на Театральной площади

Опубликовано: 25 сентября 2025 16:45
Трамвай
В Выборге ожил трамвай столетней давности: памятник, возвращающий историю на Театральной площади
Городовой ру

Сквер на Театральной площади украшает вагон-легенда и бронзовые персонажи.

В центре Выборга, на Театральной площади, стоит необычный памятник — трамвай, словно сошедший с фотографий начала XX века. Он напоминает о том, что с 1912 по 1957 год по улицам города ходил настоящий трамвай, связывая районы и становясь частью повседневной жизни горожан.

История возвращения

Идея установить памятник трамваю обсуждалась много лет, и только в 2017 году она получила воплощение. Выборгский судостроительный завод помог воссоздать вагон по образцу модели ASEA/AEG 1912 года из коллекции музея в Хельсинки.

Так появился макет из корабельной стали, поставленный на исторические рельсы, найденные в бывшем депо.

Символика и детали

Памятник открыли 3 августа 2018 года. На торжестве присутствовала Нина Афанасьева — одна из первых послевоенных вагоновожатых. На бортах вагона — маршрутные таблички на трёх языках: "Папула — Вокзал — Абоский мост".

Скульптор Сергей Астапов добавил композиции характерные фигуры: вагоновожатого у входа и мальчишку-"зайца" на сцепке. Эти образы оживляют памятник и возвращают зрителя в атмосферу старого Выборга.

Сегодня

Трамвай-памятник стал центром небольшого Трамвайного сквера и получил даже собственный адрес — Банковский проезд, д. 1. Внутри вагона работает мини-кафе, удостоенное премии Минпромторга "Торговля России" как лучший нестационарный торговый объект.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
