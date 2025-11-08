Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков

В субботу, 8 ноября, в Санкт-Петербурге сохранится пасмурная и дождливая погода, связанная с влиянием атмосферного фронта. По словам главного метеоролога центра «Фобос» Михаила Леуса, дожди будут особенно ощутимы в утренние часы. Облачность над городом увеличивается, осадки продолжатся большую часть дня.
Температура воздуха останется выше обычных показателей ноября на 3–4 градуса, несмотря на некоторое похолодание по сравнению с предыдущим днём. В Санкт-Петербурге ожидается от +7 до +9 градусов, а в Ленинградской области — от +5 до +10 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.
Показатель атмосферного давления будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет 763 миллиметров ртутного столба, что больше средней нормы для начала ноября. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а днём температура составит от +7 до +9 градусов.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Петербург вступает в период предзимья. На следующей неделе температура в городе может опуститься до нуля градусов. Горожан призывают быть готовыми к изменению погодных условий.