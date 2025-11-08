Городовой / Город / Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом Город
Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу Город
Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками Город
Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом) Общество
«Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков

Опубликовано: 8 ноября 2025 11:03
Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков
Выходной под краном: в субботу Петербург зальют дожди из плотных облаков
Городовой ру

Атмосферное давление повысится до 763 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 8 ноября, в Санкт-Петербурге сохранится пасмурная и дождливая погода, связанная с влиянием атмосферного фронта. По словам главного метеоролога центра «Фобос» Михаила Леуса, дожди будут особенно ощутимы в утренние часы. Облачность над городом увеличивается, осадки продолжатся большую часть дня.

Температура воздуха останется выше обычных показателей ноября на 3–4 градуса, несмотря на некоторое похолодание по сравнению с предыдущим днём. В Санкт-Петербурге ожидается от +7 до +9 градусов, а в Ленинградской области — от +5 до +10 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

Показатель атмосферного давления будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет 763 миллиметров ртутного столба, что больше средней нормы для начала ноября. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а днём температура составит от +7 до +9 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Петербург вступает в период предзимья. На следующей неделе температура в городе может опуститься до нуля градусов. Горожан призывают быть готовыми к изменению погодных условий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью