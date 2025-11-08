Городовой / Город / Петербург сбросил цены на новые машины — надолго ли праздник для кошелька?
Петербург сбросил цены на новые машины — надолго ли праздник для кошелька?

Опубликовано: 8 ноября 2025 13:06
Городовой ру

В Санкт-Петербурге зафиксировано снижение средней стоимости новых автомобилей на 3,5%.

Средняя стоимость автомобиля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в октябре сократилась на 3,5% по сравнению с сентябрём. Данные приводят аналитики, отметившие, что цены стали ровнее после заметного скачка месяцем ранее. Основной инфоповод — удешевление автомобилей по итогам октября.

Эксперты отмечают, что этот тренд охватил все основные категории рынка. На машины китайских брендов, которые официально продаются в регионе, цена в среднем остановилась на уровне 3,57 миллиона рублей. За месяц эти автомобили стали дешевле на 17 тысяч рублей.

В то же время отечественные легковые машины, по словам аналитиков, подорожали. Средняя цена на такие авто достигла 1,7 миллиона рублей, что на 3% выше, чем в сентябре. Изменения затронули все популярные сегменты рынка.

Автор:
Юлия Аликова
