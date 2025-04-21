Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

В преддверии майских праздников пенсионеров и получателей социальных пособий ждёт изменение графика выплат. Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова предупредила о переносе сроков перечисления средств в связи с предстоящими длинными выходными.
Выплата досрочно: кто получит деньги в апреле?
Те, кому пенсия обычно приходит на банковскую карту с 1-го по 4-е число месяца, в связи с майскими праздниками получат деньги в последних числах апреля. Это связано с тем, что банковские операции в праздничные дни могут быть ограничены.
«Перечисление средств в последний рабочий день, предшествующий праздничным датам, — обычная практика. Если пенсия приходит на банковскую карту с первого по четвёртое число, выплаты поступят в последних числах апреля», — заявила Епифанова в беседе с RT.
Плановый график: кому ждать выплату в мае?
Те, кому пенсия обычно приходит с 5-го по 7-е число месяца, получат деньги по обычному графику.
«Выплаты с пятого по седьмое будут произведены по обычной схеме. Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает её с восьмого по 11-е число месяца. После 12-го числа платить будут по обычному графику», — объяснила Епифанова.
Распространяется на пособия: важно для семей с детьми
Сенатор подчеркнула, что такой график относится не только к пенсиям, но и к получению пособий для семей с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, пособий для беременных женщин, пособий при рождении первенца до достижения им трёхлетнего возраста, а также выплат на детей военнослужащих.
Таким образом, изменение графика выплат коснётся широкого круга граждан, получающих социальную поддержку от государства.
Почта России: особый график выплат
Для получателей пенсий через отделения Почты России график доставки будет отличаться от банковских выплат. Информацию о графике доставки следует уточнять на официальном сайте Социального фонда России (СФР) или в едином контактном центре СФР.
«Если выплаты приходят через отделения Почты России или почтальонов, доставка будет организована по отдельным графикам. Они утверждаются территориальными отделениями Социального фонда России и должны быть опубликованы на официальном сайте фонда. Либо об этом можно узнать в едином контактном центре СФР», — заключила Епифанова.
Во избежание недоразумений и для своевременного получения выплат рекомендуется заранее ознакомиться с графиком выплат пенсий и пособий на майские праздники.