Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

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В 2025 году график выплаты пенсий изменится: вот когда петербуржцам начислят пособия

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В сентябре пенсии и пособия зачислят в другие даты – измененный график

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Изменения в графике выплат пенсий в феврале: вот что нужно знать пенсионерам Петербурга

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В ноябре изменился график выплаты пенсий в Петербурге: вот что надо знать тем, кто получает деньги на почте

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Пенсии в 2027 году проиндексируют два раза: что изменится и на сколько поднимут выплаты

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