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Вырастить мяту из магазинного пучка проще простого: пока не завял, сделайте вот что

Вырастить мяту из магазинного пучка проще простого: пока не завял, сделайте вот что
Как вырастить мяту из магазинного пучка на подоконнике

Растение совсем неприхотливое.

Ароматный кустик мяты может спокойно существовать на вашем подоконнике. Растение выживает практически в любых условиях, а с его проращиванием справится даже новичок. И тратить деньги на покупную зелень больше не придется.

Садовод Михаил Воробьев рассказал, что зелень достаточно просто поставить в стакан с водой. Она быстро пустит корни. Гарантированный успех ждет, если задействовать стимулятор корнеобразования. Далее используйте любой грунт и горшок — для мяты разницы нет.

«В комнатных условиях ей будет расти не очень комфортно, лучше укоренить, дождаться весны и высадить в сад. Хотя можно оставить ее и на подоконнике, но растение будет вытягиваться и хуже вырабатывать ароматические вещества», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Изображение от Eleanor Chen на Unsplash

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4 января 2024 13:15
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