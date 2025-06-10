Училище для слепых: чем запомнилось 10 июня в истории Петербурга

Что происходило в этот день на берегах Невы в разные эпохи — от основания до разрушения.

Каждый день в истории Петербурга отмечен важными событиями, которые формировали облик города и влияли на судьбы его жителей. 10 июня — один из таких дней, когда происходили как радостные, так и трагические события.

1706: Доменико Трезини начинает перестройку Петропавловской крепости

В 1706 году Доменико Трезини начал перестройку в камне Петропавловской крепости. Первым был заложен Меншиков бастион.

Работы предстояли масштабные. Петру I для координации строительства пришлось организовать Канцелярию городовых дел, а ее руководство доверить обер-комиссару и сподвижнику царя Ульяну Акимовичу Сенявину. Перестройка продолжалась долго, вплоть до 1740 года, так как нельзя было подрывать обороноспособность крепости.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в этот же день, 10 июня, но уже 1712 года здесь, на Заячьем острове, был заложен собор в честь святых Петра и Павла.

1710: освящен первый Исаакиевский собор в складском помещении

В 1710 году, в день византийского монаха Исаакия Далматского, причисленного к лику святых (30 мая по старому стилю), был освящен первый Исаакиевский собор.

Автор первого исторического описания Петербурга Андрей Иванович Богданов писал:

«При Адмиралтействе был большой чертежный анбар, в котором рисовали чертежи для корабельного строения… но когда вместо оного построен иной чертежный анбар, тогда Его Величество повелел в оном в 1710 году построить в нем церковь во имя преподобного Исаакия, в память дня рождения своего».

По сути, строение не было церковью. Петр I распорядился организовать в одном из складских помещений место, где можно было бы молиться около 3 тысячам строителям и солдатам, занятым на работах в Адмиралтейской слободе. Здесь же царь венчался с Екатериной Алексеевной 19 февраля (1 марта) 1712 года.

1890: открыто Александро-Мариинское училище слепых

В 1890 году на Песочной улице, 37, которая сейчас называется улицей Профессора Попова, было открыто Александро-Мариинское училище слепых. Новое большое трехэтажное здание было построено по проекту Антония Иосифовича Томишко, На торжестве присутствовал Александр III.

Попечительство о слепых в Санкт-Петербурге появилось в 1881 году, его возглавлял бывший самарский губернатор Константин Карлович Грот, сам страдавший от слабого зрения. Занятия проводились в квартире, снятой Гротом, на Таврической улице, где обучалось 10 мальчиков.

Новое учреждение было рассчитано уже на 120 слепых молодых людей. При училище была организована типография, которая начала выпуск литературу, напечатанную шрифтом брайля.

1939: взорван Екатерининский собор в Пушкине — трагедия эпохи

10 июня 1939 года в 5 часов 30 минут утра был взорван Екатерининский собор в Пушкине.

Президиум Пушкинского райсовета возбудил перед президиумом Ленсовета ходатайство о закрытии собора и сносе «как не представляющего собой культурной ценности»,

После получения разрешения была снята кровля, вывезена вся церковная утварь, а иконы уничтожены.

Входивший в комиссию по ликвидации храма искусствовед Анатолий Михайлович Кучумов писал:

«…Иконы кололи топорами и сваливали в кучу. Старухи плакали и выпрашивали их себе. Две иконы, таким образом, были спасены — икона Святого Великомученика Пантелеймона и Казанской Богоматери, они находятся сейчас в Гатчинском дворце… Расколотые иконы сжигали в подвале, в кочегарке собора. Фундамент собора так и остался после взрыва — крепка была постройка».

Собор восстанавливали с 2007 по 2010 год, а 7 декабря 2009 года в Екатерининском соборе была отслужена первая литургия.