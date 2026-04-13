Wi-Fi в вестибюлях метро: предложение Цивилева для «Подорожника» при отключениях
Wi-Fi в вестибюлях метро: предложение Цивилева для «Подорожника» при отключениях

Опубликовано: 13 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Предложение о расширении зоны действия метрополитеновского Wi-Fi сделал депутата Заксобрания Северной столицы Алексей Цивилев.

В условиях периодических отключений мобильного интернета в Санкт-Петербурге предложили расширить бесплатный Wi-Fi до вестибюлей всех станций метро.

Сейчас сеть MT_FREE доступна только внутри вагонов. Идею выдвинул депутат Заксобрания Алексей Цивилев, направив соответствующий запрос в комитет по информатизации и связи.

По его словам, в периоды отключений мобильной связи тысячи пассажиров не могут пользоваться приложением «Подорожник» — им пользуются около 600 тысяч горожан, согласно данным Комитета по транспорту.

С Wi-Fi в вестибюлях оплата проезда по льготной цене (65 рублей вместо 95 рублей за разовый билет банковской картой) станет гораздо удобнее.

Цивилев обратился к руководству метро с просьбой увеличить зону покрытия сети и отметил, что продолжает получать жалобы жителей на сбои в интернете и городских сервисах.

Юлия Аликова
