Wi-Fi в вестибюлях метро: предложение Цивилева для «Подорожника» при отключениях

В условиях периодических отключений мобильного интернета в Санкт-Петербурге предложили расширить бесплатный Wi-Fi до вестибюлей всех станций метро.
Сейчас сеть MT_FREE доступна только внутри вагонов. Идею выдвинул депутат Заксобрания Алексей Цивилев, направив соответствующий запрос в комитет по информатизации и связи.
По его словам, в периоды отключений мобильной связи тысячи пассажиров не могут пользоваться приложением «Подорожник» — им пользуются около 600 тысяч горожан, согласно данным Комитета по транспорту.
С Wi-Fi в вестибюлях оплата проезда по льготной цене (65 рублей вместо 95 рублей за разовый билет банковской картой) станет гораздо удобнее.
Цивилев обратился к руководству метро с просьбой увеличить зону покрытия сети и отметил, что продолжает получать жалобы жителей на сбои в интернете и городских сервисах.