«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о работе мечты — той самой деятельности, которая приносит не только стабильный доход, но и искреннее удовольствие.

В современном мире рынок труда и требования постоянно меняются, поэтому найти карьеру по душе — это сложная задача. Однако мечтать никто не запрещает, что и сделали петебуржцы, рассуждая о том, кем бы они хотели работать.

Пассивный доход или начальник

В первую очередь в списке самых желанных видов деятельности оказались начальники. Это явно написал тот, кто никогда им не был, так как грамотный руководитель — это не только раздача указаний, но и ответственность, которую не делегируешь. Кроме того, многие петербуржцы хотели бы не работать и иметь пассивный доход.

«Никем... Пассивный доход и путешествия»;

«Лучше вообще не работать, а жить на пассивный доход, если есть такая возможность», — отметили подписчики петербургской группы в ВК.

Бизнес и политика

Еще одним вариантом лучшей занятости стала работа на себя. Однако есть условия: помимо того, что дело должно приносить доход, оно еще и не должно быть сильно энергозатратным.

«Где можно рано не вставать, много не упахиваться, в офис каждый день не ездить и при этом зарабатывать выше среднего, лучше даже в разы. В идеале — вообще на себя. Ни от начальника не зависишь, ни от кого. И, упаси боже, финансово зависеть от жены/мужа, о чем так многие выше тут мечтают. Это какая-то потеря у людей инстинкта выживания и здравого смысла», — считает пользователь сети.

Что касается зависимости от мужа или жены, то это вызвало споры среди подписчиков: одни считают это работой, так как на плечах дом и дети, другие же задаются вопросом, как все успевают те, кто и работает и делает домашние дела.

Не обошлось и без шуток про депутатов, ведь у многих сложился стереотип, что слугой народа быть просто.

«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат», — отметила участница группы в ВК.

В общем, для всех важно, что работа приносила не только доход, но и удовольствие. И это действительно важно, ведь около 70 процентов петербуржцев задумываются об увольнении. Однако многие списывают все на временные трудности и эмоции.