Яблоне в апреле-мае - строго обязательно: Важнее воды и воздуха - отблагодарит тазами яблок

Весной яблоневым деревьям очень нужна подкормка. Получив запас полезных веществ, деревья в сезон отблагодарят вас горами сочных яблок, собирать будете огромными тазами.
Стоит заметить, что схема весенней подкормки для молодых деревьев и тех, которые уже давали плоды, разная.
Молодые деревья в апреле-мае нужно подкармливать так
Вносить будем нитроаммиафоску в сухом виде прямо на почву. На приствольный круг 1 дерева понадобится около 70 граммов порошка. Для лучшего усвоения корнями, почву после внесения подкормки можно взрыхлить. Также молодые яблони весной хорошо подкармливать золой. Под каждое дерево высыпаем примерно 100-150 граммов.
Плодоносящим деревьям нужна такая подкормка весной
Вносить будем те же вещества, что и для молодого дерева, но количество нужно увеличить. Взрослой яблоне нужно 90 граммов нитроаммиафоски и 200 граммов сухой древесной золы. Высыпаем в приствольный круг, рыхлим почву.
Если вы не успели подрезать яблони с началом сезона, то сейчас уже не стоит этого делать. В апреле-мае допускается только санитарная обрезка, но никак не формирующая.
Убирать в этот период с яблонь можно только сухие, сломанные и больные ветви, срезы сразу обрабатывать садовым варом, следить, как они будут заживать. Поскольку движение соков уже началось, то и обрезать яблони без особой необходимости сейчас не нужно.
