Яблоне в апреле-мае - строго обязательно: Важнее воды и воздуха - отблагодарит тазами яблок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше никакой тёрки: Повар раскрыл, как правильно нарезать морковь на плов - хитрость Полезное
До первых овощей – милое дело: после 20 апреля сажаю бураго: в мае – салат, в августе – букет Полезное
Больше никаких котлет: Сочные зразы с грибами и сыром на ужин - простой рецепт Полезное
Ночные прогулки Медного всадника: эти и другие страшные легенды Питера, от которых стынет кровь Вопросы о Петербурге
Салат "Цыпленок": простой, нежный и очень вкусный – понадобится курица, кукуруза и яйца Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Яблоне в апреле-мае - строго обязательно: Важнее воды и воздуха - отблагодарит тазами яблок

Опубликовано: 17 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Яблоне в апреле-мае - строго обязательно: Важнее воды и воздуха - отблагодарит тазами яблок
Яблоне в апреле-мае - строго обязательно: Важнее воды и воздуха - отблагодарит тазами яблок
Городовой ру
Советы по подкормке яблонь весной.

Весной яблоневым деревьям очень нужна подкормка. Получив запас полезных веществ, деревья в сезон отблагодарят вас горами сочных яблок, собирать будете огромными тазами.

Совет по подкормке яблонь в апреле-мае дают на канале "Дачные будни".

Стоит заметить, что схема весенней подкормки для молодых деревьев и тех, которые уже давали плоды, разная.

Молодые деревья в апреле-мае нужно подкармливать так

Вносить будем нитроаммиафоску в сухом виде прямо на почву. На приствольный круг 1 дерева понадобится около 70 граммов порошка. Для лучшего усвоения корнями, почву после внесения подкормки можно взрыхлить. Также молодые яблони весной хорошо подкармливать золой. Под каждое дерево высыпаем примерно 100-150 граммов.

Плодоносящим деревьям нужна такая подкормка весной

Вносить будем те же вещества, что и для молодого дерева, но количество нужно увеличить. Взрослой яблоне нужно 90 граммов нитроаммиафоски и 200 граммов сухой древесной золы. Высыпаем в приствольный круг, рыхлим почву.

Если вы не успели подрезать яблони с началом сезона, то сейчас уже не стоит этого делать. В апреле-мае допускается только санитарная обрезка, но никак не формирующая.

Убирать в этот период с яблонь можно только сухие, сломанные и больные ветви, срезы сразу обрабатывать садовым варом, следить, как они будут заживать. Поскольку движение соков уже началось, то и обрезать яблони без особой необходимости сейчас не нужно.

Ранее издание рассказывало, чем можно подкормить клубнику в весенний период для получения шикарного урожая.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью