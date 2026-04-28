Ядовитые колокольчики и птичьи «варежки»: что скрывают болота под Петербургом

Биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга и Ленобласти об опасном растении.

Если вы решите прогуляться по лесам Ленобласти или заглянуть на окраины питерских болот, то наверняка заметите симпатичные белые колокольчики. Это зацвела кассандра.

Биологи называют её «хамедафна» или «болотный мирт», но суть одна — перед нами одно из самых стойких растений нашего региона.

Как её узнать?

Кассандра — это небольшой кустарник, ростом примерно по колено взрослому человеку (около 50 см). Её главная фишка — цветы.

Маленькие белые «капельки» висят не как попало, а строго в ряд на одной стороне веточки, рассказал биолог Павел Глазков в своем тг-канале «Каждой твари по паре».

Листья у неё жесткие и вечнозеленые. Даже под снегом они остаются на ветках, просто немного темнеют, дожидаясь тепла.

Цветёт дважды и «кормит» бабочек

У кассандры есть удивительная особенность: она умудряется цвести два раза в год. Первый раз — весной, радуя глаз после долгой зимы. Второй раз — в августе.

Для насекомых это настоящий пир. Растение выделяет много нектара и пыльцы. Поэтому вокруг кустов всегда крутятся бабочки, шмели и муравьи. А так как Петербург находится в зоне южной тайги, кассандра чувствует себя здесь как дома.

Смотреть можно, трогать — не стоит

Несмотря на милый вид, кассандра — дама коварная. Как и её родственники (например, багульник), она ядовита. В её листьях и цветах содержатся вещества, которые могут вызвать головокружение или слабость.

Важное правило: любуемся, фотографируем, но в букеты не собираем и уж точно не пробуем на вкус. Даже мед, собранный пчелами только с вересковых, иногда называют «пьяным» из-за его специфического действия.

Не только цветы, но и «варежки»

Гуляя в поисках кассандры, поглядывайте на деревья. Сейчас на березах и ивах можно увидеть странные штуки, похожие на войлочные варежки, висящие на ветках.

Это не потерянные вещи грибников, а гнезда птицы ремеза. Ремез — крохотная птичка, меньше воробья, в забавной черной «маске».

Свои дома они строят мастерски: сплетают волокна растений, пух и траву в плотный мешочек. Такое гнездо очень теплое и не боится ни ветра, ни дождя.