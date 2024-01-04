Яичный желток больше не потемнеет: шеф-повар объяснил, как это предотвратить

Посиневший желток в салатах и закусках выглядит, мягко говоря, неаппетитно. Тем не менее с наболевшей проблемой сталкивается каждая вторая хозяйка. Предотвратить смену окраса можно без добавления дополнительных ингредиентов.

Шеф-повар Святослав Спиваков отметил, что исправить ситуацию, если ошибка была уже допущена, никак не получится. Нужно заранее засекать таймер перед варкой яиц. Если передержать продукты на плите, то красивыми они не будут.

«Чтобы этого избежать, яйцо нужно варить строго по времени. В зависимости от размера — от 8 до 10 минут», — объяснил специалист в беседе с порталом «Городовой».

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