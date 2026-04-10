Яйца на Пасху: как не отравиться краской

Перед Пасхой люди красят яйца с помощью специальных наборов или подручных материалов, не вникая в состав используемых красителей.
Скорлупа яиц не полностью непроницаема — через микропоры и трещины химикаты могут просачиваться внутрь, что чревато аллергией, отравлением и другими рисками для здоровья, отметил Никита Фаустов, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза для «Газеты.Ru».
Основные угрозы
Особую опасность несут непищевые красители и часть синтетических, включая «саутгемптонскую шестерку» (Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129), которые провоцируют гиперактивность у детей, аллергии. При нагреве они разлагаются на токсичные вещества.
Безопасные синтетика
Не все искусственные пигменты одинаково вредны: Е132, Е133, Е142, Е151 и каротиноиды (Е160) относительно безопасны при отсутствии личной непереносимости, но требуют соблюдения норм, особенно во время праздников, когда яиц едят больше.
Натуральные варианты
Естественные красители вроде луковой шелухи, свеклы, куркумы или краснокочанной капусты — они окрашивают и обогащают антиоксидантами, хотя шелуха может нести пестициды или плесень при плохой обработке.
Надпись «гипоаллергенно» не панацея — проверяйте состав, избегая сомнительных или потенциально опасных ингредиентов.
Лайфхаки из соцсетей
"Хитрости" с пеной для бритья, лаком для ногтей, акриловыми красками или маркерами опасны из-за токсинов вроде растворителей, формальдегида и металлов, проникающих в яйцо и вызывающих отравление.
Частые ошибки
Даже с хорошими красителями яйца могут быть вредны из-за переизбытка уксуса (размягчает скорлупу), покраски треснувших яиц.
Рекомендации
Лучше натуральные красители с чистым сырьем, правильными пропорциями и варкой. Яйца лучше помыть и греть до комнатной температуры, проверять на трещины.