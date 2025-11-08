Юг уступил Северу: в новогодние праздники ночь в Петербурге обойдётся дороже, чем в Сочи

Петербург вновь занимает первое место среди российских городов по количеству новогодних бронирований жилья. Значительная часть объектов уже забронирована, сообщает 78.ru со ссылкой на сервис Суточно.ру.
Наибольшим спросом пользуются Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.
Кроме того, туристы охотно выбирают для проживания Московский, Выборгский, Красногвардейский, Невский и Калининский районы города. Туристы чаще всего отдают предпочтение однокомнатным вариантам и студиям.
Многие ищут жильё, где есть кухня, беспроводной интернет, фен, а также стиральная машина; играет роль и расположение рядом с метро.
Средняя величина суточной платы за съём жилья в Петербурге составляет 5820 рублей. Этот показатель на 11 процентов выше прошлогоднего. Он превышает стоимость аренды в Сочи, но уступает Москве, где сутки обойдутся в 6910 рублей.
Минимальная цена за сутки аренды в Санкт-Петербурге начинается с 3100 рублей, а стоимость наиболее дорогих вариантов нередко достигает 200 тысяч в день.
Ранее сообщалось, что в октябре Ленинградская область вошла в тройку наиболее популярных туристических направлений в стране.