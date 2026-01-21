За 15 копеек в кино и 20 — на футбол. Как в Петербурге 1900-х отдыхали те, у кого не было дачи и салона

Свободное время стало товаром, который можно было купить на несколько часов, и рынок развлечений бурно откликнулся на спрос растущего городского населения.

Революция массового зрелища: кинематограф и стадион

Кинематограф («электротеатры», «иллюзионы»)

Это был абсолютный лидер по демократичности.

За 15-50 копеек (цена билета варьировалась от места и времени сеанса) зритель получал час путешествия в Париж, на Дикий Запад или в мир мелодрамы.

К 1914 году в Петербурге было около 150 кинотеатров. Их залы, лишённые ярусных балконов и лож, уравнивали публику в темноте. Сюжеты были понятны без образования.

Спортивные зрелища

Футбольные матчи на стадионах (например, на «Спорте» на Крестовском) собирали тысячи зрителей из всех слоёв общества. Заплатив за вход, приказчик и студент одинаково болели за команду «Спорт» или «Унитас».

Спорт стал легитимным поводом для массовых, эмоционально заряженных собраний.

Урбанизация отдыха: парки, рестораны, «народные гулянья»

Платные парки культуры и отдыха

«Аркадия» на Елагином острове, «Ливадия» на Крестовском предлагали за входную плату целый комплекс развлечений: оркестр, эстрадные концерты, катание на лодках, аттракционы, фейерверки.

Это был готовый «пакет» досуга на несколько часов, заменявший выезд на загородную дачу.

Рестораны и кафе на любой карман

От роскошного «Медведя» на Большой Конюшенной для деловых обедов и купеческих пирушек до дешёвых «бистро» и «кухмистерских» для студентов и служащих, где можно было быстро и недорого поесть.

Масленичные и пасхальные гулянья

Их проводили на Марсовом поле, у Царскосельского вокзала.

Традиционные праздники стали хорошо организованным бизнесом с каруселями, балаганами, торговлей сбитнем и пряниками.

Досуг стал индустрией. Он превратился из сословной привилегии (охота, балы, домашние вечера) в набор стандартизированных товаров, доступных за деньги.

Это создавало иллюзию равенства (все смотрят одно кино) и формировало новую, массовую городскую культуру, где главным критерием была не родословная, а платёжеспособность и личный выбор.